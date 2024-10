Unika Empresa do Interior Paulista se Reinventa após Pandemia

Em 2022, fundamos a Unika Design, uma empresa focada na criação e desenvolvimento de peças em ACM (Alumínio Composto).



Devido à nossa localização em uma com muitos condomínios horizontais, um dos produtos que rapidamente se destacou foi a Caixa de Correio Personalizada com iluminação em LED.



A dificuldade de visitantes e entregadores em residências residentes em condomínios, especialmente à noite, fez com que a Caixa de Correio Personalizada fosse uma solução ideal. Desenvolvida com material resistente a intempéries, possui acabamento de alta qualidade e design compatível com qualquer estilo atual. O grande diferencial é que o endereço é recortado e iluminado com lâmpadas de LED.



Este produto é vendido em todo o Brasil e é de fácil instalação, com base de ferro pintado com pintura eletrostática. O próprio cliente pode realizar a instalação, precisando apenas de um ponto de energia.

Nosso produto é único no mercado e está disponível em quatro modelos, para atender diferentes necessidades dos clientes.

Contatos (11) 93205-4761 (whatasapp)

Instagram @unikadesign_

