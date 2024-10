Dudu Barros fala sobre a importância da diversidade e inclusão em eventos

Dudu Barros, RP e influenciador baiano, acredita que os eventos culturais precisam ser espaços de inclusão, onde todos possam se sentir à vontade e desfrutar da experiência sem a pressão de seguir padrões rígidos. Criador da festa Quinta Sem Salto, ele se destaca pela capacidade de desconstruir normas tradicionais e celebrar a diversidade.

Recentemente, Dudu foi responsável pela produção do Purple Door, um evento internacional da Deezer que fez sua estreia na América Latina com uma edição em Salvador. "Ser responsável pelo Purple Door no Brasil foi um grande marco na minha carreira. Trazer esse evento para Salvador, uma cidade tão rica em cultura, e ver a recepção do público foi uma experiência incrível", compartilha. "O Purple Door é uma celebração da música, da cultura baiana e, principalmente, da diversidade."

Ao longo de sua trajetória, Dudu sempre buscou criar redes de conexão e inclusão, algo que ele considera essencial no cenário cultural. "Eu sempre quis criar espaços onde as pessoas pudessem ser elas mesmas, sem julgamentos ou padrões. Acho que os eventos têm o poder de unir pessoas e promover a aceitação. Isso é o que me move."

A Quinta Sem Salto, festa criada por Dudu, vai completar 10 anos em 2025 e tem como essência justamente a desconstrução de paradigmas. "Minha ideia foi fazer uma festa sem a obrigação de o público se arrumar demais, algo descontraído e focado na diversão. Foi assim que nasceu a Quinta Sem Salto, e ver como ela cresceu ao longo dos anos é muito gratificante", explica. O evento rapidamente se tornou um dos mais prestigiados de Salvador, atraindo uma grande variedade de público e artistas renomados.

Dudu acredita que, para eventos culturais serem relevantes, eles precisam refletir a diversidade da sociedade. "A inclusão é a chave para criar eventos que realmente se conectem com o público. Eu vejo meu trabalho como uma oportunidade de proporcionar momentos em que as pessoas possam se sentir vistas e valorizadas, independentemente de quem são ou de onde vêm."