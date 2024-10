Buscando diversão no dia das crianças? Vila Don Patto apresenta atrações

O Dia das Crianças se aproxima e a busca por espaços que contam com opções para o público infantil, em especial, quando as sugestões destacam lazer a toda família. Com localização no município de São Roque, próximo a capital paulista, a Vila Don Patto, complexo que alia natureza, gastronomia e lazer entra no roteiro especial para o dia 12 de outubro ao oferecer uma variedade de espaços e programação especial à criançada.

O empreendimento conta com mais de 40 mil metros quadrados, onde estão distribuídos diversos espaços que garantem diversão e momentos inesquecíveis. Enquanto a criançada aproveita os brinquedos do playground, conhecem os campos de flores e plantas ou, ainda, se lambuzam com os gelatos da “Fábrica de Gelatos’; os pais podem saborear os menus dos espaços gastronômicos, degustar um bom vinho no empório ou, simplesmente, ficarem à sombra das árvores e relaxarem junto a natureza que se faz presente no complexo.

No Playground, espaço preferido dos baixinhos, é possível aproveitar o Mini Carrossel, a Mini Roda-Gigante, a Cama Elástica, o Escorregador, a Casinha de Boneca, o Veleiro, o Gira-Gira, entre outras atrações. O Vila Don Patto, ainda oferece o Espaço Kids com atrações para os menores de cinco anos de idade.

Com tantas atrações, a Vila Don Patto é destaque no roteiro do interior paulista e, devido, a proximidade com a capital paulista aparece como uma rota de fuga dos paulistanos para programas diferenciados aos finais de semana.







Comer e beber

A tradição em servir e produzir bons vinhos, coloca a cidade de São Roque em uma das principais Rotas do Vinho no país. Certamente, que o Complexo Vila Don Patto também se destaca no segmento ao oferecer uma carta de vinhos de excelência, que privilegia os rótulos locais. A boa mesa conta com cardápios das cozinhas italiana e portuguesa, servidas em dois imponentes restaurantes

Para o café da manhã ou o lanche da tarde, impossível resistir a dar uma passada na Cafeteria e na Padaria do empreendimento, onde a qualidade dos produtos e o atendimento da brigada de serviços são elogiados

Antes da despedida do local é obrigatória uma parada no Empório e na Adega, pois oferecem para o deleite dos visitantes uma gama de produtos, como variados tipos de queijos, doces, geleias e a tradicional carta de vinhos Don Patto, além de outras opções de bebidas nacionais e importadas.





SERVIÇO:

Vila Don Patto: Estrada do Vinho, KM 2,5 - Jardim Villaça, São Roque – SP. Informações: (11) 4711-3001.

Estacionamento: R 12,00 (a diária p/ carros, motos, vans e pedestres). Não é permitido a entrada de ônibus (veículo).