Grupo Nemesis apresenta soluções para alavancagem patrimonial

O Grupo Nemesis se destaca no setor imobiliário por meio de estratégias de alavancagem patrimonial, permitindo que investidores adquiram imóveis sem a necessidade de uma entrada inicial. O modelo de negócios da empresa utiliza capital de terceiros para facilitar a geração de renda através de aluguéis, que cobrem as parcelas de financiamento, oferecendo uma alternativa acessível para os investidores.

Sob a liderança de Cristian Ruan, CEO do Grupo Nemesis, a empresa tem se comprometido em democratizar o acesso a investimentos seguros. Ruan enfatiza que "garantir que mais pessoas tenham acesso a oportunidades financeiras é crucial para a construção de um futuro estável". Desde sua fundação, o grupo já ajudou milhares de clientes em mais de 32 países, oferecendo uma consultoria completa que vai desde a aprovação de crédito até a gestão de locação.

Com um foco na transparência e eficiência, o Grupo Nemesis assegura que seus clientes possam explorar oportunidades no mercado imobiliário de forma confiável. A empresa se destaca em um setor cada vez mais competitivo, comprometendo-se em fornecer soluções que ajudam seus clientes a construir e consolidar seu patrimônio.

O Grupo Nemesis não atua como uma instituição financeira, mas sim como uma plataforma de correspondência bancária, facilitando a contratação de consórcios. A empresa segue as diretrizes do Banco Central do Brasil e realiza avaliações de crédito conforme as políticas das instituições financeiras parceiras. Antes de qualquer contratação, os usuários recebem informações detalhadas sobre os produtos, incluindo taxas de juros e prazos de pagamento, assegurando transparência no processo.





Além disso, Cristian Ruan destaca que sua atuação no mercado financeiro envolve operações estruturadas de crédito com foco em diversificação de produtos. Embora o consórcio seja o principal carro-chefe, a empresa também abrange home equity, empréstimos com garantia imobiliária, financiamento imobiliário e até leilões de móveis, formando um ecossistema abrangente no setor imobiliário. Essa diversificação permite atender a diferentes demandas do mercado, fortalecendo a posição do Grupo Nemesis no setor de crédito e soluções financeiras.