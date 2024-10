Eduardo Acioli: De Atleta a Referência no Turismo Corporativo

Conheça a história inspiradora de Eduardo Acioli, ex-atleta que se tornou um dos maiores nomes do turismo corporativo e da consultoria empresarial no Brasil.

Nascido em Alagoas e com uma trajetória que combina esporte e negócios, Eduardo Acioli integrou a seleção brasileira de judô, acumulando 14 títulos estaduais e vitórias internacionais. Após se afastar dos tatames, ele ingressou no universo corporativo, onde hoje é referência em consultoria empresarial e inteligência de mercado. “Minha transição para o mundo corporativo começou em 2008, quando fiz minha primeira palestra nos Estados Unidos sobre ‘O Poder do Marketing’”, conta Acioli.

Com formação em Turismo pelo Centro Europeu e experiência na gestão pública como Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Barra de São Miguel, em Alagoas, Eduardo uniu conhecimento técnico à prática para fortalecer ainda mais sua carreira. Desde então, participou de eventos em cidades como Nova Jersey, Lisboa e Los Angeles, e atualmente lidera a EA Consulting, uma empresa especializada em performance e vendas, com operações no Brasil, EUA e Europa. “Minha missão é conectar profissionais a uma visão global e compartilhar práticas que agreguem valor às suas áreas”, afirma.

Com toda sua experiência, Eduardo criou a **Imersão em Dubai**, um evento que permite aos corretores brasileiros conhecer o mercado imobiliário dos Emirados Árabes Unidos, reconhecido por seu constante crescimento e avanços tecnológicos. Agora, o programa se prepara para sua quarta edição, marcada para a segunda semana de outubro. A visita inclui idas a locais icônicos, como o Burj Khalifa e o Dubai Mall, além de sessões de networking e contato direto com especialistas internacionais. “Dubai é um centro de ideias avançadas, e queremos que nossos participantes absorvam essas práticas para aplicá-las em suas carreiras no Brasil”, explica Acioli.

Foto: Assessoria de Imprensa / Divulgação

Além de impulsionar carreiras, cada edição da Imersão em Dubai movimenta cerca de R$ 1 milhão, destacando o alcance e a abrangência desse projeto no setor imobiliário. “Devido ao sucesso, o programa foi expandido para novos segmentos. Em dezembro, teremos a Imersão Automotiva Dubai, com foco em carros de luxo, e uma nova edição voltada para prefeituras brasileiras abordará temas como sustentabilidade, tecnologia e inovação”, destaca Acioli.

A edição de outubro já reúne diversos convidados. Roni Cristofolini, corretor de Itapema/SC, embarca para Dubai pela terceira vez: “Essa experiência ampliou minha visão e me conectou ao cenário internacional de investidores”, diz ele. Marcos Vinicius, corretor de Salvador, participa pela primeira vez e comenta: “É uma oportunidade única de aprendizado com os melhores do setor”. Larissa Koller, corretora de Balneário Camboriú, vê o evento como uma chance de atualização nas inovações e práticas de marketing digital e gestão de clientes.

Foto: Assessoria de Imprensa / Divulgação

E os convites para Eduardo Acioli não param por aí... Ele revelou em primeira mão que recebeu um convite do governo de Omã para participar oficialmente do programa **Omã Visão 2040**, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento sustentável do setor imobiliário e urbano, com início em 20 de dezembro. Aguardem!

Embora as inscrições para a Imersão em Dubai deste ano já estejam encerradas, é possível acompanhar Eduardo Acioli para saber sobre novas edições e outras iniciativas da EA Consulting. Todos os participantes recebem uma certificação internacional em inglês, valorizando a experiência. Para mais informações, acesse o Instagram da EA Consulting: @eaconsulting.ea.