Mesmo confinado em 'A Fazenda 16', Cauê Fantin bate recorde em websérie

Cauê Fantin, atualmente confinado em “A Fazenda 16”, lançou recentemente a série “Amor Inesquecível” na plataforma Kwai, conquistando 10,9 milhões de visualizações em menos de 30 dias. A série, que explora a trajetória de Maíra, uma jovem em busca de superação após o fim de um relacionamento tóxico, aborda temas como empoderamento e reinvenção. O lançamento reforça a forte conexão de Cauê com seu público, que segue acompanhando seu trabalho mesmo durante o reality.

Cauê é criador de conteúdo digital e, desde 2021, se destaca no TikTok e no Kwai, onde acumula impressionantes 842 milhões de visualizações. Inspirado desde pequeno pelos filmes de Jackie Chan, ele sempre sonhou em atuar e contar histórias que impactassem as pessoas. “Ver a série alcançar tantas visualizações, mesmo eu estando em ‘A Fazenda’, é a realização de um sonho antigo. Isso só mostra o poder da internet e o quanto o público se identifica com essa história de superação”, comentou Cauê.

A entrada de Cauê em “A Fazenda 16” aconteceu por meio da dinâmica do Paiol. Ele foi o terceiro mais votado pelo público, com 12,16% dos votos, e desde então vem se destacando no programa. “Participar de ‘A Fazenda’ é uma oportunidade única de me aproximar ainda mais do público e mostrar diferentes aspectos da minha trajetória. A resposta das pessoas tem sido incrível”, afirmou Cauê, que segue firme em sua missão de criar conteúdos que conectam e inspiram.