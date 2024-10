Hugo Henrique relembra primeira composição gravada por Marília Mendonça

O cantor Hugo Henrique relembrou momentos importantes de sua trajetória como compositor em uma entrevista para o quadro “Na Estrada”, apresentado por Marina Fabris. Durante a conversa, ele falou sobre a primeira composição de sua autoria gravada por Marília Mendonça, intitulada “Perto de Você”.



“A composição veio de uma forma muito natural. Ninguém da minha família é músico, né? Veio naturalmente mesmo. É algo que vem com a gente. Sinto que todas as minhas letras eu recebo de Deus, sinto que todas estão prontas, só estou aguardando o momento certo para recebê-las”, comentou.

Considerado um dos nomes em ascensão no sertanejo, o artista relembrou sua primeira letra, escrita aos 10 anos de idade. “Minha primeira composição foi ‘Perto de Você’, gravada por Marília Mendonça. Essa música fala sobre um relacionamento abusivo, e eu tinha apenas 10 anos quando a escrevi. Na época, eu não tinha noção da gravidade do que era um relacionamento abusivo. Marília ouviu e amou a música. A partir disso, muitas portas se abriram para mim como compositor. Sem dúvidas, é uma das minhas composições favoritas”, contou.

Hugo destacou a importância de Cristiano Araújo em sua carreira e o impacto que o cantor teve em sua vida. “Minha maior referência, sem dúvidas, é o Cristiano Araújo. Ele me apadrinhou no programa do Raul Gil. Sempre antes das minhas apresentações, meus pais ligavam para o escritório dos artistas e falavam: ‘Meu filho vai cantar a música do seu artista’, e ninguém nunca retornava. Com o Cristiano foi diferente”, explicou.

O cantor ainda relembrou o momento especial de sua primeira interação com Cristiano. “Eu cantei a música dele e, logo depois do programa, ele ligou e pediu para falar comigo. Eu tinha só 6 anos de idade, foi muito surreal falar com uma pessoa que eu admirava tanto. Na semana seguinte, cantei novamente uma música dele no programa, e ele foi lá fazer uma surpresa para mim. Depois disso, começou um laço muito forte. Ele me chamou para participar do DVD dele, e ali muitas pessoas começaram a associar minha carreira com a dele”, finaliza.

A entrevista completa com Hugo Henrique está disponível no canal oficial de Marina Fabris, trazendo detalhes sobre sua carreira e as parcerias que marcaram sua trajetória.