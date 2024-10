Apresentador Rodrigo Faro fala sobre saúde de sua esposa e desabafa

Nesta quinta-feira (10), a esposa do apresentador Rodrigo Faro compartilhou que está passando por um momento desafiador de saúde, o diagnóstico foi de um tumor maligno na coxa esquerda.

Mesmo diante de tanta tensão neste momento, Rodrigo Faro abriu o coração sobre: "Confio e acredito no cuidado de Deus. Sou um homem de fé e tenho certeza que vamos passar por esse momento juntos e vamos estar cada vez mais fortes e unidos, Vera é uma mulher forte, guerreira, corajosa e de muita fé", revelou.



Amanhã (11), a esposa do apresentador irá passar por uma cirurgia para retirada do tumor. "Faz total diferença ir ao médico, e fazer exames de rotina, o diagnóstico no início é muito positivo. Neste momento quero pensar apenas nos melhores aspectos de tudo isso, tenho fé e acredito que tudo já deu certo", finalizou Faro.