Dr. Jorge dos Santos Guedes: Especialista em Terapias Regenerativas com Células-Tronco

Dr. Jorge Guedes, nascido em Santana do Livramento (1959), é referência em terapias regenerativas no Brasil. Com formação acadêmica abrangente, incluindo bacharelado em teologia, licenciatura em filosofia, pós-graduação em neuropsicologia e doutorado honoris causa em neuropsicologia e neurociência, ele tem se destacado por unir conhecimentos de diversas áreas como psicanálise, psicoterapia e homeopatia naturalista.

Desde 1996, Dr. Jorge desenvolve pesquisas e aplica tratamentos focados na regeneração de células-tronco, especialmente voltados para a reativação de circuitos neurais neuromotores, neuroesqueléticos e neuromusculares.

Atualmente, ele atua em Salvador, Bahia, e coordena cursos na Faculdade Erich Fromm e Faculdade Einstein, além de liderar a Associação Brasileira das Terapias Regenerativas de Células-Tronco (ABTRECT). Entre suas publicações estão o e-book "Higienização Mental: Deixe o Silêncio Entrar em Sua Mente" e o livro principal de sua carreira, "Regeneração das Células-Tronco: Reativação Neuromuscular, Neuroesquelética e Neuromotora - Volume 1", lançado na 27ª Bienal do Livro de São Paulo.

Dr. Guedes é reconhecido por seu trabalho em terapias integrativas que utilizam células-tronco localizadas em áreas estratégicas do corpo – como o cérebro, pele e fígado – para promover a regeneração de tecidos e funções corporais. “As células-tronco possuem a capacidade única de autorreplicação e diferenciação, o que permite sua utilização em condições como fibromialgia, artrite, enxaqueca e sequelas neurológicas”, explica ele.

Com uma visão que une neurociência e cuidados integrativos, Dr. Jorge Guedescontinua a contribuir para o avanço da medicina regenerativa, oferecendo esperança e soluções para condições físicas e psicológicas de grande impacto. Seu trabalho também inclui colaborações com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha como psicanalista e psicoterapeuta voluntário, além de sua atuação como chanceler pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanista, onde recebeu importantes insígnias e honrarias.