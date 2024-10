Crédito imobiliário? 'Referência Corporate' revela modelo inovador e ágil

No cenário desafiador da economia brasileira, onde o acesso ao crédito muitas vezes parece um labirinto repleto de burocracia e altos juros, surge uma alternativa inovadora para empresários e profissionais que precisam de capital para crescer, mas se sentem sufocados pelas condições tradicionais dos bancos. A Referência Corporate, uma boutique de crédito especializada em operações estruturadas com garantia imobiliária, está rapidamente ganhando espaço como a solução inteligente para quem busca flexibilidade, rapidez e condições muito mais favoráveis de financiamento.

Um Modelo Inovador e Sem Burocracia

Diferente das instituições bancárias tradicionais, que exigem uma vasta lista de documentos e garantias limitadas, a Referência Corporate quebra paradigmas ao oferecer uma abordagem simples e ágil para a obtenção de crédito. A empresa conecta empresários a fundos de investimento, liberando até 50% do valor do imóvel como crédito, com taxas de juros a partir de 1,09% ao mês + IPCA e prazos de até 240 meses. O melhor? A aprovação pode ocorrer em apenas 5 dias, sem a necessidade de comprovar capacidade de pagamento formal, o que abre portas para uma gama maior de empreendedores que, em outros cenários, ficariam sem opções.

“Nosso objetivo é facilitar a vida do empresário, fornecendo crédito inteligente, sem toda aquela burocracia comum dos bancos”, afirma Luciano Martins, Diretor de Crédito da Referência Corporate. “Se o cliente tem um imóvel como garantia, nós conseguimos viabilizar o crédito rapidamente, permitindo que ele mantenha o foco no crescimento do seu negócio, sem se preocupar com intermináveis exigências burocráticas.”

Flexibilidade e Oportunidades de Crescimento

Mas o que realmente diferencia a Referência Corporate no mercado é sua flexibilidade quanto às garantias aceitas. Enquanto bancos tradicionais limitam-se a imóveis residenciais e comerciais básicos, a Referência aceita uma vasta gama de propriedades como galpões, postos de gasolina, fábricas e até imóveis operacionais, que geralmente são ignorados pelas instituições financeiras convencionais. Isso cria uma oportunidade única para empresas de setores como indústria, agronegócio e logística, que normalmente têm dificuldades em acessar crédito de maneira eficiente.

“A maior dor dos empresários hoje é a falta de opções de crédito com boas condições. E quando encontram, a burocracia é gigantesca e os prazos são curtos demais. Na Referência Corporate, nós oferecemos prazos de até 20 anos e parcelas que realmente cabem no fluxo de caixa da empresa”, explica Martins.

Casos de Sucesso que Inspiram

O impacto positivo dessa abordagem já está sendo sentido por diversos empresários. Um exemplo é João, dono de uma empresa industrial que estava com uma dívida impagável de R$ 2,5 milhões e parcelas sufocantes de R$ 100 mil mensais. Ao se aproximar da falência, João encontrou a Referência Corporate, que rapidamente negociou com um fundo de investimento, quitou sua dívida por R$ 1,7 milhão e reduziu suas parcelas para R$ 30 mil mensais, salvando a empresa da falência e possibilitando que ele reorganizasse seu fluxo de caixa.

Outro caso é o de Ana, proprietária de três imóveis comerciais, que estava à beira de perder tudo devido a dívidas acumuladas com impostos e ações judiciais. Com a ajuda da Referência Corporate, Ana conseguiu levantar crédito com base no valor dos imóveis, quitou suas dívidas e ainda obteve capital adicional para reinvestir no crescimento de seu negócio.

Essas histórias são apenas a ponta do iceberg de uma série de casos onde a Referência Corporate conseguiu transformar o destino de empresários que, sem essa solução, veriam seus negócios ruir.

Quem Pode Se Beneficiar?

A Referência Corporate se posiciona como uma solução ideal para:

•Empresários e Incorporadoras: Precisando de capital de giro ou buscando expandir seus negócios? Usar o estoque de imóveis como garantia é uma forma de liberar capital sem comprometer o fluxo de caixa.

•Profissionais Liberais: Advogados, médicos, engenheiros e outros profissionais que precisam de crédito para expansão de seus escritórios ou clínicas podem aproveitar as condições flexíveis, sem a necessidade de comprovar renda formal.

•Investidores Imobiliários: Quem possui imóveis e busca capital para novos investimentos pode usar a garantia imobiliária para acessar crédito rapidamente, sem precisar se desfazer de ativos valiosos.

•Empresas em Reestruturação: Para empresas em dificuldades financeiras ou em recuperação judicial, a Referência Corporate oferece uma maneira eficaz de reorganizar dívidas e evitar a falência.

O Futuro do Crédito no Brasil

À medida que mais empresas buscam alternativas ao sistema bancário tradicional, a Referência Corporate está moldando o futuro do crédito no Brasil. Sua combinação de flexibilidade, rapidez e condições extremamente competitivas está mudando a forma como os empresários acessam capital para crescer, se reestruturar ou inovar.

“Nosso foco é revolucionar o mercado de crédito no Brasil, tornando o acesso a recursos mais democrático e simples para todos que têm patrimônio, mas que encontram dificuldades com os modelos tradicionais. Queremos impactar positivamente a vida de milhares de empresários, ajudando-os a crescer e contribuir para o desenvolvimento econômico do país”, conclui Luciano Martins.

Se você é empresário e está buscando uma forma mais eficiente e sem complicações para obter crédito, vale a pena conhecer a Referência Corporate. Transforme seus ativos em oportunidades e cresça com segurança e planejamento.