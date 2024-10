Psicóloga faz alerta sobre o avanço da tecnologia na psicologia; entenda!

Dra. Roberta Lopes do Nascimento - (crédito: Divulgação)

A Dra. Roberta Lopes do Nascimento destacou como a inteligência artificial (IA) tem impulsionado transformações na psicologia, ampliando o alcance da saúde mental com soluções inovadoras. Tecnologias como aplicativos de monitoramento de humor e chatbots estão tornando o atendimento mais acessível, especialmente para pessoas em áreas remotas ou com dificuldades de mobilidade.

No entanto, a especialista adverte que, apesar dos avanços, a IA não substitui o papel fundamental dos psicólogos. “A inteligência emocional, a empatia e a interpretação de nuances são características humanas que as máquinas ainda não conseguem replicar”, explica Dra. Roberta. Ela reforça a necessidade de manter a ética em alta, principalmente quanto à privacidade e proteção dos dados dos pacientes.

Embora a IA possa ser uma ferramenta poderosa na otimização e personalização dos tratamentos, a presença e o olhar atento do profissional de psicologia continuam indispensáveis para garantir o suporte emocional adequado aos pacientes.