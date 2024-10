Ingrid Vasconcelos revela como lida com críticas nas redes sociais

Indo além do sucesso das quadras, Ingrid Vasconcelos, ex-jogadora de basquete da seleção brasileira, também ganhou notoriedade no mundo digital ao compartilhar seu dia a dia e hoje soma quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Enfrentando a rotina de uma figura pública, a atleta, influenciadora e mãe revela como lida com os “haters”, e reflete sobre os desafios de expor sua vida pessoal na internet.

Segundo Ingrid, sua experiência no esporte foi fundamental para desenvolver a maturidade para lidar com desafios, assim os comentários negativos nunca chegaram a ser um problema. "Eu simplesmente ajo como se nada tivesse acontecido, porque, na verdade, minha cabeça de atleta foi muito treinada para não ligar para certas coisas", afirma.

Para ela, a chave é manter o foco no que realmente importa, sem dar atenção às críticas que acabam surgindo. “Eu entendo que estou aqui dando a minha cara, gravando vídeo todo dia, mostrando quem eu sou, e o hater está simplesmente escondido atrás de um perfil. Ninguém sabe nem quem é, e você vai dar importância a um comentário de alguém que não tem nem coragem de aparecer? É bem simples: excluo e sigo como se nada tivesse acontecido”, diz.

Além dos comentários, Ingrid, também refletiu sobre a exposição de sua vida pessoal, especialmente agora que está grávida de seu segundo filho. “No começo, quando comecei a entender a proporção que estava tomando, foi meio estranho estar na rua e me chamarem pelo nome, saberem o nome do meu filho, o nome do meu cachorro, o nome do meu marido. Levei um baque, mas comecei a notar que todo mundo que me segue realmente gosta de mim, e parece que eu tenho várias amigas”, conta.

Por fim, ela ressalta que, ao longo do tempo, conseguiu se adaptar à fama e à interação constante com seus seguidores. “A gente super conversa, nos encontramos na academia ou em outros lugares, e eu faço questão de estar com todo mundo, de estar próxima aos meus seguidores, de conversar e até convidar para festas. Está todo mundo sempre junto, seja na academia ou em qualquer outro lugar. Para mim, é como se eu tivesse uma rede enorme de amigos", revela.

Hoje, não só a influenciadora, mas sua família, conseguem lidar com a exposição de uma maneira muito positiva. "A cabeça do meu filho foi preparada para isso, e meu marido também entende. Graças a Deus, não temos nada a esconder, nossa vida é isso. Aqui, somos isso mesmo”, conclui.