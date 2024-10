AUVP Capital se aproxima da liderança nacional no segmento de consultoria financeira no ranking do BTG PactualEm apenas quatro meses de parceria, consultoria goiana conquista a vice-liderança nacional e se consolida como uma das maiores do BrasilSão Paulo, 16 de outubro de 2024 - A AUVP A Capital, consultoria de investimentos fundada pelo especialista Raul Sena, vem alcançando resultados expressivos desde o início de sua parceria com o BTG Pactual em abril deste ano. Em apenas quatro meses, a empresa saltou da 51ª posição para o segundo lugar no ranking nacional de consultorias do BTG, consolidando-se como a maior do Estado de Goiás e uma das mais influentes do Brasil. e sólido:após a primeira avaliação em abril, quando a AUVP ficou na 51ª colocação, a consultoria subiu para o 22º lugar em maio, alcançando o 9º em junho e, finalmente, a vice-liderança em julho. O rápido progresso coloca a empresa em uma posição privilegiada para, em breve, assumir a liderança nacional. A conquista se destaca pelo fato de um AUVP ter optado por um caminho menos convencional no mercado financeiro. Enquanto outros escritórios e consultorias aceleravam suas contratações e expansão, muitas vezes com profissionais recém-treinados, a AUVP manteve uma estratégia focada em qualidade e atendimento personalizado. “Quando todos estavam crescendo de forma acelerada, nós nos concentramos em atender com excelência, com um certificado equipe pequena e altamente habilidades, que já estava conosco há anos”, explica Raul Sena, fundador da AUVP e um dos principais investidores independentes do Brasil, pela ANBIMA.A presença digital também teve papel fundamental nessa trajetória. O canal daAUVP no YouTube, com programas como Soco Matinal e Lucros Líquidos, trouxe uma abordagem inovadora e descontraída para o público de finanças, atraindo milhares de espectadores e fortalecendo a imagem da empresa no cenário nacional. O Lucros Líquidos, por exemplo, já se consolidou como o maior podcast de especialistas em finanças do Brasil, acumulando mais de 20 milhões de visualizações em apenas dois episódios. “A combinação de especialistas discutindo economia de forma acessível, muitas vezes enquanto bebem uísque, ressoou com um público que busca uma conversa mais leve, mas ainda assim informada, sobre o mercado financeiro", destaca Raul Sena.Além disso, a estratégia da AUVP de manter uma estrutura enxuta e sem conflitos de interesse – ao não trabalhar com taxas ocultas e descontos – reforçar o compromisso da empresa com o longo prazo e a confiança dos clientes, enquanto muitas consultorias optam por um crescimento acelerado e por serviços mas ficados, a AUVP mantém o foco em atender um número limitado de clientes com um serviço de alta qualidade “Com essa combinação de uma estratégia de negócios sólida, uma equipe altamente treinada e uma presença digital de sucesso,estamos próximos de alcançar o topo do ranking de consultorias do BTG Pactual”, reforça o fundador da AUVP Capital.*Sobre Raul Sena*Especialista em investimentos há mais de uma década e fundador do InvestidorSardinha, um dos maiores canais de investimentos do Brasil, alcançou Do mensalmente mais de 4 milhões de usuários em suas plataformas, Raul Sena é também um empreendedor serial. O empresário fundou empresas de diversos setores, entre eles o Banco AUVP, o sexshop Vibrio, o Grupo Bolha – dos portais Área de Mulher, Segredos do Mundo e Conhecimento Científico -, e aHolding Supernova. Raul foi reconhecido, por duas vezes, pela pesquisa Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), como o educador financeiro que mais cresce no país.Relacionamento com a imprensa Raul Sena | Agência PUBGraziela Cristina: graziela.cristina@agencia.pub - (11) 97302-4547Regina Valente:regina.valente@agencia.pub

AUVPCapital (foto: Capital AUPP)