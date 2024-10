Samuel Pereira apoia leilão de Minotauro e Dunga em prol do RS

Samuel Pereira apoia leilão de Minotauro e Dunga para ajudar na construção de casas no Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação)

Nos últimos dias, Samuel Pereira, fundador do Segredos da Audiência, empresário que atua no segmento do marketing digital, participou do leilão beneficente promovido pelo Fight for Life, em prol das famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O evento, que contou com a participação de grandes personalidades do esporte como Rodrigo Minotauro e Dunga, arrecadou fundos para a reconstrução de casas e aquisição de mobília para mais de 1.200 famílias gaúchas que perderam tudo.

Este ano, o Rio Grande do Sul enfrentou o maior desastre climático de sua história, com temporais consecutivos ocorridos nos meses de abril e maio, que atingiram 298 dos 497 municípios, representando 60% das cidades do estado. Entre esses, 73 municípios tiveram ao menos 10% de suas áreas severamente afetadas por deslizamentos, enxurradas ou inundações, agravando ainda mais a situação nas regiões afetadas.

Doação e impacto social

Durante o evento, Samuel Pereira doou um total de R$ 27 mil, somando R$ 5 mil em contribuição direta, além de uma bola de R$ 1 mil e uma experiência exclusiva e uma palestra do jogador Zé Roberto no valor de R$ 21 mil. Essa doação será destinada para a construção de uma casa no projeto de recomeço, garantindo um lar completo, com móveis, para uma das famílias em situação de vulnerabilidade no estado.

O Fight for Life arrecada fundos por meio de leilões de itens e experiências exclusivas, unindo marcas e pessoas a uma causa nobre. "É importante que possamos utilizar nossa visibilidade e sucesso para impactar a sociedade de forma positiva. Ações como esta mostram que é possível associar nossas marcas a iniciativas sustentáveis que transformam vidas de verdade", comenta Samuel

A doação se soma ao esforço coletivo de empresas e patrocinadores que, através de suas cotas e contribuições, estão ajudando a transformar a realidade de famílias que tiveram suas casas e vidas devastadas. O Fight for Life continuará promovendo leilões e ações de arrecadação, reafirmando o compromisso de suas campanhas com a transformação da comunidade.

Além do evento recente, Samuel Pereira planeja ainda futuras iniciativas em conjunto com outros leilões, reafirmando seu compromisso com causas sociais.