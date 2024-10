Influenciadora revela prática milagrosa para manter a cintura fina:

A influencer Eduarda Jochims, 29 anos, viralizou ao mostrar sua cinturinha fina de 58cm e revelar um segredo um tanto quanto inusitado para manter a medida. Em termos de comparação, uma mulher ‘normal’ tem de 80 a 88cm de cintura. Ela não segue dieta milagrosa e nem encara uma rotina pesada de treinos na academia. Livre de cirurgias, ainda ostenta 108cm de bumbum.

O segredo, segundo ela, é a prática de meditação. Eduarda diz que medita cerca de 6 vezes ao dia. "Me reconectar comigo mesma mantém minha cintura fina. É quase como a lei da atração, mentalizo coisas boas e o corpo perfeito. Além disso, fico com mais vitalidade, brilho e muita força para viver. Várias mulheres pensam que já fiz cirurgia para retirar as costelas ou algo do tipo, mas não”, diz.

A influencer conta que medita desde os seus 14 anos e que a prática promove uma respiração mais consciente, que ajuda a afinar a cintura, além de liberar hormônios. “Além disso, faço vacum abdominal durante as meditações. Isso mexe bastante com o corpo e com a cintura, é quase que milagroso. Tudo isso me ajuda a manter meus 58cm. É um novo conceito de barriga negativa, ou cintura negativa”, brinca.

Conhecida agora nas redes como a ‘musa da cinturinha’, Eduarda conta ainda que os treinos na academia são complementos para o seu bem-estar e para a boa forma. E ela mostra isso na web, incentivando outras mulheres na busca por saúde e shape perfeito.

"Em uma era onde temos acesso a tantas dicas é muito importante liberarmos hormônios que vão nos causar bem-estar e as minhas atividades preferidas para que eu me sinta bem comigo mesma, são musculação e meditação. Eu posso ficar dias sem ir a academia e comendo besteiras, que eu não vou aumentar minhas medidas, mas se eu ficar sem meditar, o primeiro lugar no meu corpo que muda é a minha cintura", comenta.