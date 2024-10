Após sucesso em estreia como cantora, Sam Bechara já planeja segundo single

Menos de um mês atrás, a influenciadora e agora cantora Sam Bechara lançou seu primeiro single ‘Olha o Que Eu Achei’, que fez sucesso com mais de 200 mil visualizações no videoclipe publicado no Youtube. Feliz com os resultados, a influencer define o saldo da sua estreia musical como mais do que positivo e diz não pretender parar.

“O lançamento da minha primeira música foi simplesmente incrível! Fiquei muito feliz com a resposta do público e como consegui tocar o coração de tantas pessoas. Comparando expectativa e realidade, minha estreia como artista musical superou tudo o que eu imaginava! Foi uma experiência mágica, o pessoal se apaixonou e mal posso esperar para compartilhar mais da minha arte”, conta.

Com mais de 10 milhões de seguidores ao total nas redes, a artista conta que, além da aprovação geral dos fãs já conhecidos, a música furou a bolha e trouxe novas conexões: “A reação das pessoas foi linda! Recebi tanto carinho e apoio dos meus seguidores, que aprovaram a música e se conectaram com a mensagem, usaram bastante o áudio. Isso significa tudo para mim. Além disso, muitas pessoas novas chegaram até mim por causa da música. Foi emocionante ver como a minha arte conseguiu alcançar além da minha bolha de seguidores, criando novas conexões”.

Por conta do sucesso na estreia, não está nos planos de Sam Bechara parar por aqui. De acordo com a criadora de conteúdo, de 27 anos, uma nova música já está engatilhada e ela aproveita para dar uma palhinha sobre o gênero musical: “Definitivamente, pretendo lançar mais músicas! Estou tão animada para explorar essa nova fase e compartilhar mais do meu coração com todos. A segunda música vem em breve, mas ainda não posso revelar a data de lançamento. Posso dar um spoiler: ela vai ser romântica e cheia de sentimentos que já sentimos alguma vez na vida. Mal posso esperar para que vocês a conheçam”.