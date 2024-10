Zeeba participa de gravação do novo DVD de Hungria

Na última quarta-feira, 16 de outubro, o cantor Zeeba fez parte da gravação do novo DVD de verão de Hungria, realizada no Thermas da Mata, na região metropolitana de São Paulo. O evento, que reuniu grandes nomes da música nacional como Léo Santana, Grelo e Turma do Pagode, atraiu um grande público e fortaleceu ainda mais o local como referência para grandes produções de entretenimento.

“Estou feliz demais de ter sido convidado para participar do DVD do Hungria. Agora que estou nessa nova fase, focando minha atenção no Brasil, é muito especial estar ao lado de outros artistas nacionais tão grandes que estão participando desse projeto também”, comentou Zeeba.

O cantor, que recentemente voltou a focar em colaborações no Brasil, destacou a sinergia com Hungria e Alok, com quem trabalhou na criação de uma música que aborda temas como otimismo e reflexões sobre a vida. “Nós três temos essa coisa de sempre ter ideias otimistas, e essa música engloba um pouco disso. É uma música esperançosa, que fala sobre as coisas da vida. Acho que vai ser incrível e estou muito ansioso para que as pessoas já comecem a escutá-la por aí”, completou Zeeba.



Zeeba é conhecido mundialmente por sua versatilidade musical e por colaborações que já alcançaram milhões de streams. O artista lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo com o hit “Hear Me Now”, segundo lista divulgada pela Billboard, e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina e Ouro em diversos países.

Ao longo de sua carreira, Zeeba já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Game XP e The Town.