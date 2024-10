Andressa Urach revela fetiche inusitado

Andressa Urach revelou ter descoberto um novo fetiche: trair seus parceiros. A criadora de conteúdo adulto, que está solteira desde o fim do relacionamento com o ator pornô Lucas Matheus Ferraz, em setembro, afirmou que se identifica com o termo "hotwife", que descreve mulheres que permitem que seus parceiros sejam "corno".

"Alguém interessado em ser corno? Acho que descobri esse fetiche. Aprendi no meio liberal. Será que sou uma hotwife disfarçada?", disse Andressa.

Ela, porém, impõe regras: não aceita ser traída e não tolera ofensas verbais. "Quando eu namorar de novo, quero um homem que tenha esse fetiche, porque sou ciumenta. Só eu posso. Manda essa mensagem pro teu amigo que gosta de ser corno, porque estou solteira", brincou Urach.

A criadora também destacou que não se sente à vontade em usar palavrões para humilhar: "Só sei xingar na hora H, com palavras mais 'gostosas'. Não consigo xingar de forma ofensiva, isso me faz chorar", explicou.

Horas antes, Andressa contou que o fim do namoro foi motivado por crises de ciúme, especialmente por não lidar bem com as gravações de sexo de Lucas com outras criadoras. "Terminei com o Lucas porque sou muito ciumenta. Nas gravações, isso estava me afetando. Trabalhar com conteúdo adulto sendo solteira é uma coisa, mas quando há sentimentos envolvidos, é diferente", revelou. Ela concluiu afirmando que é conservadora e monogâmica, o que contribuiu para o término.