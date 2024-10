MC Pedrinho lança novo single "Cinco Bandidas"

Na última sexta-feira (18), MC Pedrinho apresenta seu novo single “Cinco Bandidas”, marcando seu retorno ao trap e ao estilo que o consagrou no início de sua carreira. A faixa, além de destacar a sonoridade que seus fãs mais antigos reconhecem, também serve para promover sua empresa 'So Crazy' e os artistas UVINI e DJ Smoke, que fazem parte do selo.

Em relação ao lançamento, MC Pedrinho afirma que o objetivo da música não é exaltar nenhuma vivência específica, mas sim resgatar sua essência musical. “Eu quis fazer algo que o pessoal que me acompanha desde o início conhece e gosta, para trazer de volta esse estilo musical”, explica o cantor, mencionando que o refrão traz múltiplas camadas de sua voz para reforçar a estética característica do trap.

Além de revisitar suas influências, Pedrinho destaca que “Cinco Bandidas” também cumpre um papel estratégico na divulgação de novos talentos. “O foco é resgatar essa essência musical e também lançar os meus artistas e minha empresa”, conclui o artista, enfatizando o crescimento de sua produtora, So Crazy, e os projetos que estão por vir.