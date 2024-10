Seguradora Mapfre nao cumpre acordo de R$75.300,00 e nao Paga Segurado

Vistoria na Integra

Em um caso que está gerando repercussão há mais de 60 dias, a Seguradora Mapfre não fez o pagamento do acordo com Fabiano Moraes, Jornalista, Publicitário e Empresário, veio isso a tona sobre questionamentos da confiabilidade da empresa e dos direitos dos consumidores no setor de seguros, levantando a necessidade de fiscalização e regulamentação mais rigorosa.

O segurado havia contratado uma apólice de seguro automotivo com a corretora Gs Monari que intermediou o seguro com a Mapfre e, após uma disputa ou desacordo sobre a cobertura de um acidente (batida)o acordo e pagamento, foi firmado um acordo oficial como consta em anexo todos os documentos exigidos pela Cia Mapfre através da corretora GS Monari No entanto, Fabiano Moraes alegou que a segurança falhou em não cumprir os termos acordados, mesmo com a assinatura formal do documento.

A falta de cumprimento trouxe transtornos financeiros, emocionais e morais ao segurado, que confiou na solução do conflito por meio do acordo em cartório intermediador pela corretora suaa . Além disso, a situação gerou desconfiança sobre o compromisso de segurança e honra de seus contratos. E mesmo assim Fabiano após o acordo firmado aceitou uma contra proposta, que mesmo assim até hoje não foi cumprida pela segurança.

Fabiano diz que vai a justiça buscar seus direitos, Ele diz ser inadmissível após a assinatura de um acordo em cartório a segurança uma vistoria a qual foi feita pra comprovar se o veículo realmente já teria sido arrumado como consta nos vídeos abaixo e mesmo depois de constatar se negou a pagar !

Fabiano ainda expõe a falta de comprometimento da segurança o qual está em dia com a parcela do seguro como está em anexo a parcela de outubro e garante que vai até as últimas consequências perante a justiça .

Afinal após a Cia propor o acordo voltou a traz é não fez o pagamento , se não queria o acordo já diria um não lá no início do processo

Isso causa danos morais, e põe em verificar a imagem da segurança , e a pergunta que eu sou o só a passar por esse constrangimento? Então muito cuidado ao contratar um seguro de pesquisa e investigar o histórico da empresa

E a mapfre que se diz uma das maiores do país

A corretora Gs Monari diz que está cuidando pessoalmente do caso todos os dias cobrando a segurança atravez de todos os canais responsáveis mas sem sucesso até o momento.

A Gs Monari garante que tem toda troca de e-mails formalizando o acordo entre as partes, como consta no anexo na matéria

Mafpre não se pronunciou de maneira conclusiva sobre os motivos que levaram ao descumprimento do acordo.

Direitos do Consumidor:

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as empresas são obrigadas a honrar os acordos formalizados, especialmente aqueles reconhecidos no cartório, que tenham força jurídica equivalente a um título executivo extrajudicial. O seguro pode buscar peças de justiça, caso a Mafpre continue a não cumprir o que foi contratado.

Próximos Passos:

Caso o cliente não obtenha uma solução amigável, a situação pode ser judicializada, onde a segurança poderá ser obrigada a cumprir o acordo ou até pagar multas ou indenizações adicionais por danos materiais e morais.

Fabiano finaliza que não está cobrando nada além do acordo e acredita que tudo será resolvido da melhor forma e ambientalmente conclui o jornalista, que afirma que está em dia com seu seguro conforme comprovante anexo

Conclusão: