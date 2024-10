'Fiquei olhando para a cama cheia de sangue', desbafou Anitta

Durante o documentário "A Great Day with J Balvin", Anitta compartilhou uma experiência pessoal delicada, revelando que foi vítima de abuso sexual aos 14 anos. Em uma conversa franca com J Balvin, a cantora relatou que a perda de sua virgindade ocorreu em uma situação de abuso, envolvendo alguém que conhecia e em quem confiava.

"Quando eu era adolescente, com uns 14 anos de idade, eu perdi a minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi uma mistura de sentimentos. Não sabia como reagir, não contei para a minha família, para ninguém... só vivi com aquilo por muitos anos", contou Anitta.

Ainda no relato, a cantora mencionou que nunca havia falado publicamente sobre o ocorrido, e que, durante a adolescência, se envolveu em relacionamentos abusivos. "Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas e, quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando eu era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia", explicou a artista.

