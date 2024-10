Influenciadora DEKA realiza ação em prol de mais de 500 crianças

A influenciadora digital DEKA, que soma mais de 70 mil seguidores no Instagram, protagonizou uma ação solidária emocionante na última semana, no Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, São Paulo. O evento beneficiou mais de 500 crianças da comunidade, proporcionando uma tarde inesquecível, repleta de atividades divertidas, distribuição de brinquedos e comidas, além de um animado pula-pula, que fez a alegria dos pequenos.

Conhecida por seu engajamento com causas sociais, DEKA reafirma o poder de usar sua visibilidade nas redes para fazer a diferença fora do mundo virtual. “Acredito que não devemos esperar apenas pelo governo para ajudar. Pequenas ações, quando somadas, têm um impacto enorme. Qualquer um pode contribuir”, declarou a influenciadora, que vê na solidariedade uma forma de inspirar outras pessoas a se engajarem em causas comunitárias.

O sucesso da ação não apenas trouxe alegria às crianças, como também plantou a semente para futuros projetos. DEKA já planeja uma festa de Natal ainda maior, com o objetivo de expandir o alcance da iniciativa e continuar a transformar a realidade de quem mais precisa. “Quero fazer algo grandioso no Natal, com mais crianças e ainda mais diversão. Acredito que essa corrente do bem pode transformar vidas e unir a comunidade,” compartilhou a influenciadora, visivelmente emocionada.

O impacto positivo de ações como essa reflete a importância de influenciadores que utilizam suas plataformas para gerar mudanças significativas e concretas na sociedade.