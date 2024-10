Especialista explica estratégias para o crescimento sustentável de clínicas

Por mais simples que pareça, o verdadeiro impulso para o crescimento exponencial das clínicas está na recepção: para cada 100 contatos atendidos, em média apenas 12 ou 13 pacientes são agendados, e quase metade não comparece. Investir em treinamento especializado, contratar com base no perfil comportamental em vez de habilidades técnicas, separar as funções de recepção e telemarketing, e estabelecer incentivos claros são passos cruciais de acordo com especialista. Além disso, quantificar a performance e fazer um acompanhamento ativo através de ferramentas como sistemas de rastreio de chamadas são práticas fundamentais para obter resultados palpáveis e rápidos. FelipeCordeiro, especialista da 'Valor Med Assessoria para Clínicas' explica aumentar a rentabilidade e a autonomia de sua clínica sem depender de convênios ou redes sociais,

O crescimento sustentável de clínicas médicas exige estratégias bem definidas, que vão além da simples dependência de convênios e da presença digital em redes sociais. Felipe Cordeiro, sugere um caminho pautado na eficiência de processos, na diversificação de serviços e no fortalecimento da autonomia dos gestores.

Um dos principais pilares dessa abordagem é a captação digital eficiente. Plataformas como Google Ads e Doctoralia surgem como grandes aliadas na atração de novos pacientes. Campanhas bem segmentadas, com palavras-chave direcionadas e perfis otimizados com avaliações de pacientes, aumentam a visibilidade e a credibilidade da clínica. “O segredo está no monitoramento constante das campanhas, com ajustes semanais para garantir o melhor custo por aquisição”, explica Felipe.

Além disso, uma importante recomendação de Felipe é a transição gradual dos convênios para atendimentos particulares. Apesar de ser comum a dependência de convênios, eles podem limitar o crescimento da clínica. “É necessário fazer uma análise financeira e elaborar pacotes exclusivos que agreguem valor para os pacientes. Isso aumenta a receita e fortalece a autonomia do gestor”, afirma o especialista.

A automação de processos internos também é fundamental para otimizar a operação. Ao automatizar o agendamento de consultas e a comunicação com os pacientes, o índice de faltas (no-shows) é reduzido e o atendimento se torna mais eficiente. “Isso libera a equipe da recepção para focar no atendimento humanizado, enquanto sistemas digitais cuidam das tarefas repetitivas”, destaca Felipe.

Outro ponto essencial é a construção de autoridade sem o uso intensivo de redes sociais. Segundo Felipe, a participação em eventos médicos e feiras do setor é uma excelente forma de criar reconhecimento e gerar indicações. “Esses eventos permitem contato direto com outros profissionais da área, além de reforçarem a imagem da clínica no mercado”, explica.

A diversificação dos serviços oferecidos também é uma estratégia crucial para aumentar o ticket médio e, consequentemente, o faturamento. A oferta de novos procedimentos atrai diferentes perfis de pacientes, tornando a clínica mais competitiva. Em paralelo, a otimização dos custos internos deve ser uma prioridade para aumentar a lucratividade. “O controle de estoques e a redução de desperdícios são práticas que garantem uma operação financeira saudável”, reforça o especialista.

Por fim, Felipe aponta que os convênios podem ser usados estrategicamente, não como o foco principal, mas como uma porta de entrada para pacientes que, posteriormente, podem optar por serviços particulares. “Garantir que o faturamento dos convênios seja feito de forma eficiente, sem glosas, e que o uso de materiais e medicamentos seja otimizado, contribui para o aumento da receita”, conclui.









Principais Pilares para o Crescimento de Clínicas Médicas, de acordo com Felipe Cordeiro



- Captação digital eficiente com Google Ads e Doctoralia.

- Planejamento estratégico para a transição de convênios para atendimentos particulares.

- Automação de processos internos para otimizar o atendimento e reduzir faltas.

- Construção de autoridade por meio de eventos médicos e networking.

- Diversificação de serviços e otimização dos custos operacionais.

- Uso estratégico dos convênios como porta de entrada para novos pacientes.

Com essas estratégias, Felipe Cordeiro ressalta que é possível garantir o crescimento sustentável da clínica, com mais rentabilidade e autonomia, sempre focando em um atendimento de excelência.