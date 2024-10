Como a democratização digital tem colocado empreendedores no mesmo lugar ?

Uma situação vira notícia e bastam apenas alguns segundos para que todos tenham acesso a ela. Esse é um dos efeitos da democratização da internet que, com suas tecnologias digitais de alta performance, tem tornado tudo mais acessível a todos, independentemente da situação econômica, idade, localização geográfica ou habilidades da pessoa.

Para além da informação, essa democratização também tem afetado positivamente empreendedores de todo o mundo. Aos que já eram tidos como grandes, a prática no digital impulsiona ainda mais o nome da marca, enquanto para os pequenos, além de impulsionar, os coloca no mesmo patamar desses grandes.

Desse modo, não é um erro determinar que nos tempos atuais, esses empreendedores - tanto grandes quanto pequenos - podem estar no mesmo lugar de influência a partir de suas metodologias aplicadas no digital. Para Leandro Ferrari, especialista em marketing digital, esse avanço tecnológico chega como um grande facilitador, algo que não se tinha no passado: ‘Anteriormente, somente profissionais formados ou especializados, conseguiam criar projetos nas redes sociais, mas, hoje em dia, qualquer pessoa já consegue editar um vídeo sozinha pelo celular e produzir o seu próprio conteúdo’.

Profissionais da saúde, da educação, do financeiro, da arte, há de monte, todos compartilhando - e vendendo - seus trabalhos (conteúdos) para além do espaço físico. De fato, essa é a possibilidade que essa nova era digital nos entrega.

Todavia, Leandro reforça que apenas afinidade com as redes não é o suficiente para consolidar uma marca e reforça a importância de ser acompanhado por um especialista estrategista em marketing digital. ‘Esse profissional vai tornar o conteúdo do empreendedor menos técnico usando narrativas de copyright, com gatilhos mentais, priorizando as necessidades do cliente’.

Ele, que também é especializado em estratégias para infoprodutos, destaca a importância de produzir um conteúdo atraente que corresponda às expectativas dos clientes, mas adianta que, como qualquer trabalho formal, o crescimento no digital é algo orgânico: ‘não é um sonho vendável de curto prazo, exige todo um processo, não é um milagre, é resiliência e prática, finaliza.