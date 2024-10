Ex-bailarina do Faustão, Jess Anjos celebra aniversário com festa temática

A criadora de conteúdo e ex-bailarina do Faustão, Jess Anjos, celebrou seu aniversário em grande estilo com uma festa para 150 convidados em São Paulo, apostando no tema vibrante “Brazil Core”. Organizado em tempo recorde pela própria Jess, o evento contou com uma cenografia exuberante, inspirada na cultura brasileira. Os convidados entraram no clima e exibiram looks criativos e cheios de brasilidade.

Jess, que teve um ano de muito trabalho, fez questão de expressar sua alegria em ter conseguido reunir tantas pessoas especiais para a ocasião. “Fiquei muito feliz em ver que mesmo com a agenda super agitada de muitos, eles conseguiram estar presentes. Me senti muito amada”, comentou. Entre os convidados estavam a cantora Mc Soffia, Clara Garcia, os influenciadores Júlia Barni, Mário Henrique, Felipe Villarim, e outros amigos e parceiros, todos celebrando juntos em uma noite inesquecível.

A anfitriã também chamou a atenção ao surgir com um visual deslumbrante. Ela surgiu com um look exclusivo com pedraria composto por um top e um short customizado.