Alphaville será sede do "festival Mundo La Feira', imersão de vida saudável

Alphaville será sede do "festival Mundo La Feira', uma imersão sobre vida saudável, com renomados especialistas"

Nos dias 23 e 24 de novembro, Alphaville, em São Paulo, sediará o evento Mundo La Feira, que contará com dois dias de imersão com mais de 25 especialistas renomados, promovendo uma ampla rede de network. Este será o maior evento de imersão sobre vida saudável já realizado no Brasil.

O Mundo La Feira é uma marca criada para incentivar uma vida mais saudável. É um projeto que fala sobre alimentação, hábitos, atividade física, positividade, empreendedorismo, sócio emocional, autoconhecimento, neurociência, vida e tudo que influencia uma rotina mais saudável. E o mais criativo de tudo, é que os embaixadores dessa marca, são personagens criados pela própria equipe La Feira, ao longo dos últimos meses; já foram apresentados mais de 90 orgânicos. Frutas, legumes, saladas e vários outros tipos de alimentos e temperos.

Todos criados com personalidades, interesses, estilos e especialistas em diferentes assuntos. Esse contexto criativo favoreceu muito a criação de uma narrativa, que incentiva bem estar e qualidade de vida.

A ideia agora é fazer o movimento ganhar força e se juntar com quem incentiva o saudável todos os dias. Equilibrar conhecimento com profissionais de saúde, medicina, educação física e bem estar. O evento foi criado com objetivo de entender os novos caminhos do mercado de saúde, conhecer ferramentas e conceitos, que podem ampliar a visão sobre os segmentos, caminhos, tendências e oportunidades.

O Instagram do Mundo La Feira @mundolafeira é repleto de conteúdo, dicas, receitas, curiosidades, conceitos e a toda hora apresenta um novo orgânico. Além disso, desde o começo do ano, levam o conceito de “saudável e bem estar” para empresas, com palestras e conteúdo assinado por profissionais e influenciadores.

https://mundolafeira.com/campanha/1o-festival-de-conteudo-mundo-la-feira/

Local : ACELERADOR EMPRESARIAL - ALPHAVILLE, BARUERI - SP.