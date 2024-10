Bruno & Marrone retornam à Uberlândia para gravação com Henrique e Diego

Bruno & Marrone retornam à Uberlândia para gravação do 3° DVD de "Revivem sua história" com participação da dupla Henrique e Diego - (crédito: Acervo Pessoal)

A gravação do 3° DVD “Revivem sua história”, será especial, o encontro com o público mineiro está marcado para hoje dia 24 de outubro, no Castelli Eventos e contará com a participação especial de Henrique e Diego, que a cada ano vem se consolidando como uma das principais duplas do país, celebrando a parceria firmada entre BeM e WorldShow.



Bruno & Marrone estão renovando seus fonogramas nos últimos dois anos, e já regravaram sucessos acumulados pelos 37 anos anos de dupla em Belo Horizonte/MG e Campo Grande/MS, agora os sertanejos decidiram retornar à cidade que Bruno reside, Uberlândia, que também foi o local que mudou a carreira da dupla, em 2001 quando gravaram o projeto “Acústico ao vivo” na cidade e emplacaram os grandes sucessos de “Dormi na praça”, “Vida vazia” e “Amor de carnaval”, músicas que não podem faltar nos shows da dupla até hoje.

Bruno &Marrone retornam à Uberlândia para gravação do 3° DVD de "Revivem sua história" com participação da dupla Henrique e Diego (foto: Acervo Pessoal)

“Revivem sua história ao vivo em Uberlândia” Bruno & Marrone estão prontos para registrar em suas histórias essa troca de gratidão com Uberlândia, que acolhe a dupla há tanto tempo com muito carinho.

“Henrique e Diego vivem sem duvida a melhor fase da carreira profissional e vida pessoal.A parceria com a WorldShow vem celebrar esse momento” Mauricio Mello