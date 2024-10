Imersão de Dubai foi um sucesso e a CCIM fecha acordo com Omã

A Câmara de Comércio Internacional para Municípios (CCIM), em parceria com a Governance Consultoria, firmou um acordo pioneiro para prefeituras brasileiras beneficiárias, promovendo uma nova etapa de cooperação internacional e atração de investimentos.

A quarta edição da Imersão Dubai aconteceu na segunda semana de outubro, trazendo empreendedores brasileiros para uma experiência enriquecedora com foco no desenvolvimento socioeconômico nos Emirados Árabes Unidos. O evento proporcionou oportunidades únicas de networking e acesso às práticas mais recentes do setor, permitindo que os participantes expandissem suas estratégias e conexões internacionais.

Após o evento, a comitiva do CCIM avançou para Omã, onde participou de reuniões com entidades governamentais, culminando no fechamento de um acordo histórico no dia 20 de outubro.

A CCIM, representada pela sua Presidente Sarah Castro, pelo Secretário de Relações Institucionais Rodrigo Baltazar, pelo Diretor Financeiro José Tenório e por Eduardo Acioli, CEO da EA Consultoria, reuniu-se com a Autoridade de Investimentos de Omã, o Ministério de Investimento, o Ministério de Habitação e Urbanismo e Ministério de Agricultura, Pescas e Recursos Hídricos.

Sarah Castro, Presidente da CCIM, enfatizou o Oriente Médio como um parceiro estratégico: “Estabelecer relações com autoridades de alto nível comprova a capacidade da CCIM de promover interações relevantes para os municípios e empresários associados. Saímos daqui com ótimas perspectivas e estamos certos de que as prefeituras poderão colaborar com o projeto visão Omã 2040.”

“O acordo com o governo de Omã abrirá grandes portas para o desenvolvimento das prefeituras brasileiras em diversas áreas da infraestrutura”, destacou Rodrigo Baltazar, Secretário de Relações Institucionais.

“O alinhamento estratégico do CCIM com os objetivos do projeto Visão Omã 2040 será o foco desta parceria”, concluiu José Tenório, Diretor Financeiro.

Eduardo Acioli, CEO da EA Consulting e negociador internacional , ressaltou a importância desse acordo: “Essa parceria com Omã é um marco para a CCIM e para as prefeituras associadas. As oportunidades que surgem a partir desse relacionamento internacional têm o potencial em levar investidores brasileiros para Omã e estabelecer um acordo bilateral de cooperação para as prefeituras.

O acordo faz parte do projeto Visão Omã 2040, que busca desenvolver setores-chave no país. Que tem grande interesse em receber produtos e serviços brasileiros, além de dar especial atenção aos projetos desenvolvidos pelas prefeituras conveniadas à CCIM.

A próxima edição da Imersão Dubai está programada para abril de 2025, com foco em tecnologia, sustentabilidade e turismo inteligente. Prefeitos de todo o Brasil serãoconvidados para participar dessa experiência transformadora e descobrir como essas inovações podem ser aplicadas em suas cidades. Garanta sua participação e esteja à frente das tendências que vão moldar o futuro da gestão pública.