Miss Bumbum Bruna Dias diz ser julgada por seu corpo real: 'Sem plásticas'

Bruna Dias, influenciadora e atual Miss Bumbum, vem sendo alvo de “naturalfobia”, uma forma de preconceito contra pessoas que não passaram por cirurgias plásticas. Aos 28 anos, Bruna sempre destacou a importância de manter a naturalidade e nunca cedeu à pressão para realizar procedimentos estéticos invasivos, o que, segundo ela, gera julgamentos constantes. “As pessoas olham para o meu corpo e acham que ele precisa ser modificado para ser considerado bonito.”

“Em um meio onde o padrão é ter o corpo esculpido por intervenções cirúrgicas, ser natural é quase um crime”, disse Bruna. A modelo compartilhou que já recebeu diversas críticas por não aderir a lipoaspirações, implantes e outros procedimentos populares entre suas colegas de profissão. “Me perguntam como consegui vencer sem silicone ou preenchimentos. Muitos duvidam que meu corpo seja suficiente para os padrões da indústria”, comentou.

Bruna explicou que o preconceito é ainda mais evidente nas redes sociais, onde alguns seguidores questionam se ela realmente não possui cirurgias estéticas. “As pessoas não acreditam que eu possa ser uma Miss Bumbum de verdade, sem ter passado por uma clínica de estética. É como se só fosse possível ter um corpo bonito com cirurgias.”

Em resposta aos ataques, Bruna fez uma carta aberta em que relata os desafios de manter seu corpo natural em uma indústria que valoriza os procedimentos invasivos. “Recebo mensagens de mulheres que dizem se inspirar em mim. Elas me agradecem por mostrar que é possível ser bonita e confiante sem cirurgias. Isso me motiva a continuar sendo eu mesma”, revelou. “Manter um corpo natural exige mais de mim do que apenas ceder às cirurgias, mas todo o esforço vale a pena.”

Bruna afirma que não pretende ceder à pressão, apesar dos julgamentos. “Meu corpo deveria ser o que as pessoas esperam de uma Miss Bumbum, mas paciência. Eu venci sendo quem sou, e é assim que vou continuar. Não tenho nada contra quem faz plásticas, mas o meu corpo conta a minha história, e eu sou feliz com ele do jeito que é”, concluiu.