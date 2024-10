Influencer João Marcelino detalha processo criativo

Natural de Londrina (PR), João Marcelino começou a compartilhar vídeos de sua rotina de forma despretensiosa e aos poucos foi ganhando cada vez mais notoriedade na web. Hoje, com conteúdos humorísticos de casais, ele já soma mais de 60 milhões de visualizações em seus vídeos só no Instagram. Em exclusividade, o londrinense compartilha um pouco de seu processo de criação e de onde vem tanta criatividade para gerar produções virais.

Segundo João, todos os vídeos que já publicou em suas redes sociais surgiram naturalmente. “Sempre fui uma criança criativa e me tornei uma pessoa criativa. Minhas melhores ideias surgem à noite, quando não estou fazendo nada, geralmente quando me deito para relaxar. É nesse momento que minha mente 'liga com força', e as ideias começam a surgir automaticamente, sem esforço”, conta.

O influenciador ressalta que uma das lições que aprendeu em sua trajetória como criador de conteúdo é a importância de anotar todas as ideias que vêm à mente, para não deixar nada escapar. “Já cometi o erro de deixar para o dia seguinte, pensando: 'Amanhã eu anoto, agora vou dormir, não vou esquecer'. Pelo contrário, acordava sem lembrar nada do que tinha pensado no dia anterior. Então, agora, não importa o horário ou onde estou, pego o celular, abro o bloco de notas e anoto as ideias para que, no dia seguinte, eu possa gravar. É assim que meu processo criativo funciona”, explica.

Quando se trata de escolher as tendências e temas a serem abordados em seus vídeos, o influenciador destaca que seu nicho é o humor. Recentemente, ele tem combinado humor com relacionamentos, criando um “humor de casal” que reflete sua própria realidade. “Vivo uma situação, depois roteirizo essa situação, exagerando um pouco o que realmente aconteceu, e assim consigo gerar identificação”, diz.

Por fim, o influenciador afirma que esse enfoque permite que as pessoas que o acompanham se sintam facilmente representadas com o conteúdo. “O público comenta nos meus vídeos, dizendo: 'Parece que você está gravando aqui em casa' ou 'Parece que tem uma câmera escondida aqui e você está vendo o que estou vivendo'. Isso acontece porque, embora os casais não vivam exatamente as mesmas histórias, eles se identificam com as situações do dia a dia”, declara.