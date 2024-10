Cleiton Querobin fala sobre a importância de clareza para quem está empreendendo

Falar sobre empreendedorismo é tão importante quanto falar de resiliência, visto que os desafios do dia a dia de quem decidiu largar tudo e empreender são grandes e, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para o que está por vir.

Cleiton Querobin é natural de Chapecó, Santa Catarina e, aos 20 anos, se formou no Exército e, hoje, atua como empresário, mentor, escritor e sócio de cinco empresas, após um despertar em 2016.

De acordo com o estudo “Saúde e performance de pessoas empreendedoras”, 56,8% consideram a rotina de trabalho estressante ou muito estressante, enquanto 43,2% consideram a rotina de trabalho moderada ou tranquila. 64,4% trabalham mais de 50 horas por semana. Já 35,6% têm uma jornada próxima a de um emprego formal (40 horas por semana).

Só no Brasil, 94,1% dos empreendedores relataram ao menos um sintoma de doença mental relacionado ao trabalho de empreendedor. Por isso, a importância de um acompanhamento e direcionamento para que cada empreendedor desenvolva não apenas a resiliência, mas também passe por cada percalço da vida empreendedora com as ferramentas certas, superando os desafios, sem perder a saúde física, espiritual e emocional.

A busca pela realização e liberdade financeira é um dos principais argumentos daqueles que empreendem. Para Cleiton Querobin, empresário, mentor, especialista em alta performance, é possível construir negócios lucrativos e aumentar o faturamento sem comprometer áreas importantes, como família, saúde e equilíbrio pessoal, impactando positivamente a vida de centenas de empreendedores e suas famílias. “Meus métodos são baseados em clareza de propósito, liderança e estratégias de negócios que unem práticas de neurociência, gestão emocional, liderança e desenvolvimento humano espiritual”, explica.