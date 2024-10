Sol Menezzes retorna aos palcos com a peça "Perfeita"

A atriz e pesquisadora Sol Menezzes reencontrou seu público no teatro com a estreia da peça 'Perfeita', que aconteceu na última esta quinta-feira, 24 de outubro, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Ao lado de Sérgio Guizé e Gustavo Machado, Sol entregou uma performance emocionante que provocará reflexões sobre questões sociais relevantes.

“Estou muito feliz de participar dessa peça, que aborda temas importantes tanto para mim, como artista, quanto para a sociedade. Acredito que ela vai instigar profundas reflexões no público”, comenta Sol, que se mostra ansiosa para ver como a audiência reagirá ao espetáculo.

A conexão com seus colegas de cena foi um dos pontos altos da preparação. “Desde o início, tivemos uma troca intensa. Trabalhar com Sérgio Guizé e Gustavo Machado foi algo especial. É precioso estar em um projeto onde a energia é tão boa”, destaca a atriz. Sob a direção de Ulysses Cruz, o processo criativo tem sido enriquecedor, permitindo que Sol imprima muito de sua essência nas cenas. “Essa peça tem muito de mim; coloquei meu coração e minha criatividade em cada momento.”

Conhecida por seu trabalho no audiovisual, com papéis de destaque em produções como Dois Tempos (Star+) e Irmandade (Netflix), além do filme Meu Sangue Ferve Por Você, Sol traz uma rica bagagem teatral para esse retorno. Ela ressalta: “Eu amo atuar. A atuação é, sem dúvida, o meu número um, a minha principal paixão.” Sua trajetória inclui a protagonista da peça Lívia e várias produções aclamadas. Além de atuar, ela é produtora e pesquisadora da atuação com o projeto Mapeando Sensações, que explora diferentes métodos de construção de personagens.

“Voltar ao teatro foi uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos anos. O contato direto com o público é inigualável. O teatro me trouxe de volta para mim mesma”, reflete a atriz, que revela que essa nova fase vem acompanhada de um desejo de compartilhar seu conhecimento. Em breve, Sol deve retomar seus workshops de atuação, reforçando sua paixão por ensinar e colaborar com outros artistas.