Larissa Manoela grávida? Sensitiva 'Dona do Destino' faz previsão;

Após expor ataques espirituais de Virginia, rompimento entre Lucas Guedez e Virginia, afastamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina e alerta no tratamento de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, a famosa sensitiva Michelle Castro, conhecida como a “Dona do Destino”, realizou um jogo de búzios para a atriz Larissa Manoela e trouxe previsões intensas sobre o futuro da artista. De acordo com Mãe de Santo, Larissa está enfrentando ataques espirituais que, caso não sejam tratados, podem gerar problemas consideráveis, inclusive nas finanças. "Ela está sendo atacada espiritualmente. Precisa se cuidar para não ter grandes problemas relacionados a dinheiro. Não é que vai faltar, mas é necessário ter atenção," contou.





A previsão também aponta para mudanças significativas nos próximos meses, tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal. Em um período de provação, Larissa contará com o apoio fundamental de um amigo próximo, descrito como um homem moreno, que terá um papel importante para ajudá-la a superar as dificuldades. "Um amigo, do sexo masculino, moreno vai dar um suporte para Larissa em um momento super delicado, que talvez ela nem exponha para todos."





A relação de Larissa com seus fãs, que frequentemente manifestam o desejo de vê-la formar uma família, também foi abordada na previsão. "As pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da Larissa, isso aumentou ainda mais depois que ela resolveu enfrentar os pais em público. Isso deixa ela um pouco desnorteada. Além disso, os búzios dizem que ela pode ter dificuldades para engravidar, ela precisa se cuidar espiritualmente para as coisas fluírem, ela tem grandes possibilidades de ser mãe de gêmeos."



Larissa Manoela é incentivada a buscar proteção espiritual e a manter-se equilibrada, permitindo que o apoio místico e as mudanças futuras conduzam sua jornada. Michelle Castro reforça que, com os cuidados necessários, a atriz poderá transformar as adversidades em conquistas.