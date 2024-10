Dudalu anuncia lançamento do segundo single do EP

O duo brasileiro Dudalu, formado por Dani Guimarães e Luiz do Brownie, está prestes a lançar o segundo single do EP que celebra seus 10 anos juntos. A nova faixa, intitulada “Quero Pagar pra Ver (All In)”, será disponibilizada no próximo dia 8 de novembro em todas plataformas digitais, e será mais um marco na trajetória musical da dupla, que já acumula dezenas de lançamentos desde a estreia de seu primeiro trabalho autoral em fevereiro de 2022. Misturando elementos de soft pop e Nova MPB, suas canções refletem temas como amor, rotina e os encontros e desencontros da vida.



O primeiro single desse novo projeto, “Degradê (Cubo Mágico)”, foi lançado no dia 27 de setembro de 2024, coincidindo com o aniversário de 30 anos de Dani. Agora, o duo se prepara para apresentar mais uma faixa do EP, que promete explorar ainda mais as nuances da vida e dos relacionamentos. “Estamos muito animados com esse lançamento, é a celebração dos nossos 10 anos juntos! Uma década de muitas histórias e momentos, e tivemos que comemorar lançando ‘Quero Pagar pra Ver (All In)’”, comentou Dani.



A ideia do EP surgiu de uma reflexão sobre os ciclos e desafios da vida, que se assemelham a um jogo. “Nossas referências são os jogos que marcaram nossa infância e relacionamento! Adoramos jogos e temos o costume de nos juntar com amigos. Na hora do jogo, não tem duo, é cada um por si!”, brincou Luiz. O casal também ressaltou a independência na produção do novo material, desde a gravação com celular até a edição dos clipes. O processo contou com a colaboração de amigos como a artista Mirela Luz, que cedeu seu ateliê para as gravações, e o fotógrafo Helmut Hossmann, responsável pelas fotos de bastidores.



Como artistas independentes, Dani e Luiz reconhecem os desafios de se destacar no cenário musical brasileiro, mas enxergam na internet uma ferramenta fundamental para isso. “A internet abriu portas para muitos artistas, mas ao mesmo tempo recebemos uma enxurrada de conteúdos, muitos com extrema qualidade. O artista de hoje precisa saber gerir sua carreira e traçar metas”, disse Dani, destacando a importância de uma boa estratégia. Quanto ao futuro, o duo promete mais músicas inéditas e sonha em participar de festivais importantes. “Estamos desenhando um projeto maior para o ano que vem, mas por enquanto vamos manter em segredo”, finalizou Luiz.