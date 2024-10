Kerline usa look inspirado em bate bolas em premiação em São Paulo

Kerline Cardoso, de 32 anos, foi uma das celebridades convidadas para o Prêmio Kwai na última quarta-feira (30.10). A ex-BBB e influenciadora chamou a atenção ao exibir seu novo visual, agora com fios escuros, e ao usar um look exclusivo da grife carioca Lucas Leão, que é Inspirada nos bate bolas, fantasias carnavalescas característica do subúrbio (principalmente as Zonas Norte e Oeste, e Baixada Fluminense) do Rio de Janeiro,

Kerline revelou que ficou encantada com a peça após vê-la no último São Paulo Fashion Week e logo imaginou usá-la para uma ocasião especial. “Eu conheci a marca Lucas Leão, eles me convidaram para o desfile, mas por conta da agenda não consegui comparecer. Ainda assim, acompanhei pelas redes sociais e, quando vi esse look, fiquei apaixonada! Comentei com minha stylist, que também adorou e achou que a peça tinha esse ‘match perfeito’ comigo. Conseguimos essa conexão, e não poderia haver ocasião melhor para usá-lo”, contou Kerline, que é uma das embaixadoras da plataforma.

Formada em Design de Moda pela Universidade Federal do Ceará, a influenciadora revelou seu vínculo com o mundo da moda desde cedo. “Sempre fui apaixonada por esse universo. Tenho memórias de mim ainda bem jovem, encantada com vitrines e folheando revistas de moda. O curso de Design de Moda me ensinou muito sobre a indústria e ajudou a amadurecer essa paixão, que sigo estudando e aperfeiçoando até hoje.”

Kerline também ressaltou o momento especial vivido pela moda nacional. “A moda brasileira está passando por uma fase incrível, com novos designers surgindo e trazendo uma moda cada vez mais diversa, rica em trabalhos manuais e com muita personalidade. Acho que o que nos falta é valorizar mais nossa própria indústria, da mesma forma que damos atenção para etiquetas globais,” afirmou.

Fotos: Gabriel Gardinni/Divulgação