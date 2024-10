Dupla Melissa e Milena celebra 1 milhão de visualizações do clipe Surra de Saudade

Irmãs sertanejas Melissa e Milena alcançam marca expressiva com canção sobre amor e saudade

"Prepara aí, que é a surra de saudade minha." Foi assim que a dupla sertaneja Melissa e Milena conquistou 1 milhão de corações! O clipe da música “Surra de Saudade” acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. A canção, que aborda a saudade deixada por um amor que chegou ao fim, conquistou rapidamente os fãs pela sinceridade da letra e pela performance das irmãs.

“Surra de Saudade” é mais um marco na carreira das Meninas do Mato, consolidando seu espaço no cenário sertanejo e celebrando a receptividade calorosa de seus seguidores.

Com esse sucesso, Melissa e Milena continuam provando que, além do talento nato, a química e a cumplicidade entre as duas irmãs são o diferencial que as destaca no gênero.

Para celebrar o marco, separamos cinco motivos para você continuar ouvindo "Surra de Saudade". Confira!

Voz potente e emocionante de Milena no refrão

Pela primeira vez, Milena assume o posto de primeira voz, trazendo um novo brilho ao dueto. Sua interpretação no refrão é intensa e carrega a emoção da sofrência de um jeito que só quem já viveu uma desilusão amorosa entende.

Primeiro passo para o DVD das Meninas do Mato

“Surra de Saudade” marca o início de um novo capítulo na carreira da dupla: é o primeiro lançamento após decidirem gravar seu primeiro DVD, previsto para o primeiro semestre de 2025. Com isso, a faixa chega com toda a energia de um projeto grandioso e especial.

Sofrência que toca o coração

A música retrata a saudade de um amor que terminou, mas que ainda faz o coração doer. Essa narrativa de superação, que mistura tristeza e resiliência, faz dela uma trilha perfeita para quem quer extravasar as próprias saudades e desamores.

Refrão que gruda na cabeça

O refrão marcante de “Surra de Saudade” é daqueles que fica na cabeça e não sai mais. É impossível não se pegar cantarolando junto e revivendo as emoções que a música desperta.

Sucesso aprovado pelo público

A canção já caiu nas graças dos fãs e tem sido uma das mais pedidas em todos os shows de Melissa e Milena. Com uma recepção calorosa, “Surra de Saudade” comprova que chegou para ficar e, com certeza, é uma faixa indispensável para qualquer playlist sertaneja.

Fotos: Anny Malheiros