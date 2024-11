Túlio Patto termina em 5º Lugar na Fórmula HB20

No fim de semana, o piloto Túlio Patto encarou uma prova cheia de desafios na Fórmula HB20, no Autódromo Velocity Time, em Iguaçu. Superando contratempos mecânicos, ele garantiu um lugar no pódio de sua categoria, terminando em quinto lugar.

Pódio (foto: Foto Divulgação)

A etapa começou com dificuldades, já que problemas no câmbio afetaram os dois treinos de sexta-feira, impedindo-o de completar voltas no primeiro treino e limitando o segundo a cerca de quinze minutos. A equipe trabalhou rápido para trocar o câmbio, mas o sábado trouxe novos desafios. Túlio usou a sessão de classificação para ajustes e largou em 13º, recuperando seis posições ao longo da corrida e concluindo em 7º na geral e 5º em sua categoria.

No domingo, com a inversão de grid, Túlio largou em terceiro, mas um início complicado fez com que ele perdesse algumas posições. Enquanto tentava recuperar terreno, um acidente encerrou sua corrida mais cedo.