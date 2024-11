Martina Oliveira revela como faturou um valor astronômico em aplicativo

Uma das criadoras de conteúdo mais comentadas do Brasil, a trajetória de Martina Oliveira, conhecida como “Beiçola dos sites adultos” é digna de filme. Tudo começou de maneira inesperada: em dezembro de 2018, Martina foi assaltada e ficou sem celular. Para conseguir o dinheiro rapidamente e comprar um novo aparelho, ela começou a vender conteúdo online e, em apenas dois dias, conseguiu comprá-lo. Esse momento foi o ponto de virada na vida da jovem, que, até então, trabalhava em um shopping e administrava um sex shop online.

Seu desempenho no mercado de conteúdo exclusivo é impressionante. Uma parte fundamental da estratégia de Martina é uma comunicação que a torna bem próxima de seus fãs, e o uso simultâneo de várias plataformas. Ao diversificar esses canais, ela garante que seu público possa adquirir o conteúdo na plataforma com a qual estão mais familiarizados. Essa abordagem amplia seu alcance, criando uma experiência personalizada para os seguidores, que podem escolher onde consumir e interagir com o conteúdo exclusivo.

Para garantir as vendas dos conteúdos no Telegram, em menos de um ano, Martina faturou mais de R$ 300 mil utilizando a VibX, ferramenta que permite o gerenciamento de assinaturas de conteúdo VIP. Pelo marketplace dessa plataforma, Martina já recebeu mais de 10 mil transações. O site recebe uma média de 60 mil novos usuários todos os meses, o que potencializa a visibilidade e as oportunidades de vendas para criadores como ela.

Fernando Werneck, CEO da VibX, reforça a importância dessa estratégia: “A Martina investe em uma comunicação muito autêntica e engaja diretamente seus seguidores, os resultados são impressionantes. Martina é um exemplo claro de como é possível faturar alto quando você utiliza as ferramentas certas e se conecta com seu público de forma genuína.”



Além do faturamento impressionante, Martina também viralizou em outras plataformas, onde sua personalidade, o marketing ousado e a fala autêntica se destacam. Atualmente, ela cursa Publicidade, mostrando que está sempre em busca de se reinventar e expandir seu impacto no mundo digital.