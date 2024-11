Hillary Yamashiro celebra independência financeira: "Periferia venceu"

A influenciadora digital, modelo e empresária Hillary Yamashiro compartilhou com seus seguidores um momento especial em sua trajetória: a conquista da independência financeira. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina, viagens e projetos

profissionais, Hillary se emocionou ao refletir sobre o caminho que a levou a esse ponto.

Crescida em uma família humilde na periferia de São Paulo, Hillary enfrentou desafios para conquistar espaço no universo digital e se tornar referência nas redes sociais. “Eu vim de uma realidade difícil, mas a internet abriu portas que eu nem imaginava serem possíveis”, contou a influenciadora. “Acredito que, com foco e trabalho duro, quem vem de baixo pode vencer.”

Para Hillary, sua trajetória representa um marco importante não apenas em sua vida, mas também para a comunidade de onde veio. “Quando falo que a periferia venceu, é porque carrego minhas raízes comigo. Sei o quanto a minha história pode inspirar outras pessoas a também acreditarem no próprio potencial”, disse, com orgulho.

Além do sucesso como influenciadora, Hillary também desenvolveu seu lado empresarial, investindo em projetos que buscam conectar ainda mais sua audiência com o universo da moda e estilo.