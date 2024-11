Apresentador Uriel conquista o carnaval com seu programa

Após uma trajetória marcada por múltiplos talentos artísticos, Uriel Elias encontrou na apresentação do programa Vixe que que Bafo! Com Uriel sua verdadeira vocação. Natural do Rio de Janeiro, o comunicador conquistou seu espaço no universo do carnaval carioca com uma mistura única de carisma e originalidade. O jovem começou como repórter na, na Band Rio.

"Sempre me joguei em busca dos meus sonhos. As coisas foram acontecendo naturalmente. Cantei, dancei, atuei e produzi, mas hoje a Comunicação me representa mais", revela Uriel, que cursou Jornalismo, mas define seu trabalho como um dom que permite mostrar seus talentos artísticos gradualmente.

Do negócio de família para os holofotes

Com o apoio incondicional da mãe e da irmã, Uriel construiu uma base sólida para sua carreira artística. Além de seu trabalho como apresentador, ele mantém laços com o negócio familiar, a Casa de Festas Leah Festas, demonstrando sua versatilidade profissional.

"Sempre tive o apoio familiar no meu caminho. Todos os dons e caminhos vieram delas. Não tenho do que reclamar", compartilha o apresentador, que já acumula mais de 33 mil seguidores no Instagram.

Carnaval e representatividade

O Vixe que que Bafo! Com Uriel ganha destaque por seu formato único, focado em contar as histórias das rainhas e musas do carnaval. " Hoje o carnaval está ligado a você ser você mesmo ", afirma Uriel. O apresentador teve sua passagem pelo carnaval de 2024 como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória.

"Influencio as pessoas pelo jeito ousado de me jogar nos meus trabalhos e mostrar originalidade", destaca o apresentador, que já recebeu em seu espaço artistas como Perlla e Valesca Popozuda.

Inspiração e futuro

Com inspiração nas divas do pop, Uriel se define como uma pessoa autodidata e versátil. " As mulheres são tudo para mim ", declara o apresentador. E afirma que ainda tem muito talento seu a ser conhecido.

Para quem deseja seguir seus passos no meio artístico, Uriel deixa um conselho valioso: " Seja original ". Ele continua expandindo seu alcance nas redes sociais, incluindo um canal no YouTube em construção, sempre mantendo sua autenticidade como marca registrada.

O programa será lançado no YouTube no dia 08 de novembro, às 19h.



Hellen Lobato e Julio Ferreira