Menopausa: Saiba quais são os benefícios da reposição hormonal

A apresentadora e empresária Adriane Galisteu, aos 51 anos, usou suas redes sociais para comentar sobre os desafios da menopausa e rebater críticas ao tratamento de reposição hormonal. Em uma série de vídeos, Galisteu expressou insatisfação com o conteúdo de uma influenciadora digital que minimizou a importância da reposição hormonal, sugerindo que a falta de disposição seria apenas “preguiça”.

Galisteu explicou que cada mulher vivencia a menopausa de maneira única e que, em seu caso, os tratamentos médicos foram fundamentais para a qualidade de vida. “Sem esses tratamentos, não estaria aqui compartilhando isso com vocês”, afirmou a apresentadora, que atualmente conduz o programa “A Fazenda”.

O Dr. João Branco, especialista em endocrinologia, reforça que “a reposição hormonal é um tratamento que ajuda a equilibrar os níveis de hormônios no corpo, especialmente em homens e mulheres que enfrentam quedas hormonais com o passar do tempo.” Segundo ele, os desequilíbrios hormonais “podem afetar a disposição, o sono, o ganho de peso e até o humor”, e, com a reposição, é possível “recuperar energia, melhorar o bem-estar e manter a qualidade de vida.”

Dr. João alerta, no entanto, que “a reposição, por quem opta por fazer, tem que ser individualizada e sempre seguida por um médico.” Ele ainda destaca que é essencial procurar um profissional para entender as opções adequadas a cada caso: “Se você tem curiosidade sobre o tema, fale com um profissional para entender se essa opção é indicada para você.”

Galisteu também enfatizou a importância de informações corretas sobre o tema. “Muitas mulheres ainda têm medo da reposição hormonal por falta de informação e apoio adequado. Precisamos falar sobre isso com seriedade”, concluiu.