Pedro Burgarelli é indicado a Melhor Ator Principal ao lado de Eduardo Sterblitch

O ator Pedro Burgarelli, 15 anos, está concorrendo ao prêmio de Melhor Ator Principal na 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), que acontece desde o dia 4 até o dia 7 de novembro de 2024 em Los Angeles. Pedro divide a indicação com Eduardo Sterblitch, seu colega de elenco no filme "Dois é Demais em Orlando", dirigido por Rodrigo Van Der Put.

No filme, Pedro interpreta Carlos Alberto um garoto de 10 anos com uma personalidade irreverente e uma atitude de "adulto precoce". A história segue João (Eduardo Sterblitch), que realiza o sonho de infância de visitar a Universal Studios em Orlando. No entanto, ele precisa levar o filho de sua chefe, interpretado por Pedro, o que transforma a viagem dos sonhos em um caos. A atuação de Pedro foi amplamente elogiada pela crítica, que destacou sua habilidade de equilibrar comédia e emoção e sua entrega no papel.

Exibição de "Dois é Demais em Orlando" no LABRFF 2024

O filme "Dois é Demais em Orlando" será exibido hoje, no LABRFF 2024 no dia 7 de novembro, às 11h, no The Culver Theatre, em Los Angeles. Após a exibição, haverá um bate-papo com os produtores e atores do filme, proporcionando uma oportunidade única para o público conhecer os bastidores da produção e discutir o processo criativo por trás dessa comédia encantadora.

Embora Pedro Burgarelli não esteja participando pessoalmente do evento, sua performance foi um dos maiores destaques do filme, e sua indicação ao prêmio de Melhor Ator Principal reflete o impacto que sua atuação teve na produção.

Foto: Pedro Burgarelli é indicado ao prêmio de Melhor Ator Principal ao lado de Eduardo Sterblitch no LABRFF 2024

Reconhecimento e Expectativas

A indicação ao LABRFF 2024 é uma grande conquista para o jovem ator, que vem ganhando reconhecimento por seu talento e por sua atuação em "Dois é Demais em Orlando". Ao lado de Eduardo Sterblitch, Pedro tem a chance de brilhar no cenário internacional, com o filme ganhando destaque em um dos principais festivais de cinema brasileiro fora do Brasil.

"Dois é Demais em Orlando" é uma comédia que mistura humor e situações inusitadas, e a atuação de Pedro, como o travesso e irreverente Pedro, é um dos maiores trunfos do filme. A indicação ao prêmio de Melhor Ator Principal no LABRFF 2024 coloca o jovem ator em evidência no cinema global e reforça o talento da nova geração de atores brasileiros.

Serviço: Exibição de "Dois é Demais em Orlando" no LABRFF 2024 Data: 7 de novembro de 2024, às 11h Local: The Culver Theatre, Los Angeles Após a exibição: Bate-papo com os produtores e atores do filme www.labrff.com [caption id="attachment_468639" align="alignnone" width="1290"]

Foto: Pedro Burgarelli é indicado ao prêmio de Melhor Ator Principal ao lado de Eduardo Sterblitch no LABRFF 2024