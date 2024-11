Mc Joãozinho VT celebra aniversário e lançamento de ep em club luxuoso

Na noite de ontem, dia 11 de novembro, Mc Joãozinho VT celebrou em grande estilo seu aniversário e o lançamento de seu novo EP, “Coração de Ouro”. O evento, que ocorreu no renomado Caribbean Club, em São Paulo, reuniu amigos, familiares, personalidades da música e influenciadores em uma celebração inesquecível. Toda a festa foi pensada nos mínimos detalhes para refletir o tema de “ouro”, fazendo jus ao nome do EP e ao brilho da trajetória de Mc Joãozinho VT.

A decoração foi um destaque à parte, com o tema de ouro predominando em cada detalhe. A mesa de doces surpreendeu os convidados com barras de chocolate que imitavam ouro, tornando o ambiente ainda mais sofisticado e criativo. Entre os convidados especiais estavam Wesley Alemão, Tuto, PH, Marks, Mirella, Dynho Alves, Magal, Rodolfinho e Salvador da Rima. Além deles, nomes como Diogo 305 e Robert Arboleda também marcaram presença, assim como outras celebridades e influenciadores. O evento contou com ampla cobertura da mídia, garantindo que os fãs acompanhassem cada momento desse marco na vida de Mc Joãozinho VT.

Em meio ao brilho das câmeras e ao som da música, Mc Joãozinho VT teve ao seu lado o apoio e o carinho de sua família. Seus pais e irmãs estiveram presentes, emocionados e orgulhosos do caminho que ele tem trilhado. A presença da família tornou o evento ainda mais significativo, proporcionando momentos de emoção e união entre os entes queridos e os amigos do artista.

Para completar a experiência da noite, os convidados puderam desfrutar de um buffet variado, com destaque para a comida japonesa, preparada com perfeição para os amantes da culinária oriental. Outros quitutes salgados também estavam disponíveis, garantindo que todos encontrassem algo ao seu gosto. Além disso, drinks e outras bebidas foram servidos à vontade, promovendo um ambiente de descontração e celebração.











O lançamento do EP “Coração de Ouro” foi um dos pontos altos da festa. O projeto, que explora temas profundos e traz a autenticidade de Mc Joãozinho VT, reflete seu crescimento como artista. Com letras que abordam experiências pessoais e mensagens de resiliência, o EP foi recebido com entusiasmo pelos presentes, que aplaudiram a nova fase do cantor.

A festa de Mc Joãozinho VT ficará na memória dos presentes como um evento onde glamour, música e emoção se encontraram. O aniversário e o lançamento de “Coração de Ouro” representam um capítulo importante na vida do artista, e a celebração, que contou com pessoas queridas e fãs, foi a expressão perfeita de tudo o que ele tem conquistado. Para Mc Joãozinho VT, essa noite especial reforçou seu compromisso com a música e com aqueles que acompanham sua trajetória.