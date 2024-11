Como assim? Casamento de Deolane Bezerra vem à tona!

Michelle Castro, conhecida vidente e mãe de santo, popularmente chamada de “Dona do Destino”, abriu seu jogo de búzios para lançar um olhar sobre o futuro da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. De acordo com Michelle, Deolane, que atravessa um período de fragilidade emocional, estaria sob influência de ataques espirituais, que parecem intensificar sua tristeza e desgaste. “Ela está emocionalmente abalada”, comentou a Mãe de Santo.



Apesar desse momento delicado, Michelle afirma que uma virada está prestes a acontecer. Os búzios revelaram a chegada de um novo amor em breve, que poderá trazer uma mudança decisiva em sua vida. E mais: além de curar as feridas emocionais, essa relação deve ser tão intensa que pode culminar em uma proposta de casamento. “Será um sentimento avassalador, capaz de fazer com que todos os problemas se tornem menos importantes diante dessa nova união”, declarou Michelle Castro, sugerindo que esse romance pode ser um ponto de renovação e alegria para Deolane.

Dona do Destino ainda aconselha Deolane a abrir o coração para essa nova possibilidade: “A Deolane precisa se permitir viver o amor. Sabemos que ela está enfrentando momentos difíceis e talvez nem esteja pensando nisso, mas, para sair dessa fase de tristeza, é importante perceber que o amor está mais próximo do que ela imagina. Amar também é viver, e esse sentimento dará a força que ela precisa para superar esse misto de revolta e tristeza que a acompanha”, observou Michelle.

A vidente acredita que esse relacionamento será transformador, proporcionando a Deolane não só um alívio temporário, mas uma verdadeira nova direção em sua vida. “Esse amor trará a cura que ela precisa e abrirá uma nova perspectiva. E quem sabe? Talvez o casamento seja o ponto de virada definitivo para a felicidade que ela tanto busca”, finalizou Dona do Destino