Ex-babá e atual criadora de conteúdo revela ganhar 50 vezes mais; entenda!

Tuani Basotti, ex-babá e agora influenciadora, decidiu mudar radicalmente sua trajetória profissional e surpreendeu ao revelar seu novo trabalho: criadora de conteúdo adulto. Após dez anos dedicados ao cuidado de crianças, Tuani celebra agora uma independência financeira impressionante. Ela passou a ganhar 50 vezes mais.



“Hoje, estou mais rica do que meus ex-patrões, faturo mais e estou mais feliz e realizada. Encontrei algo que me permite ser eu mesma, sem restrições e melhor: ganhando mais. Como babá, eu ganhava um salário-mínimo, quase não tinha tempo para me cuidar e planejar ter uma família de verdade. Foi libertador”, conta.

O caminho até esse ponto, no entanto, não foi simples. Ao anunciar sua nova profissão, Tuani enfrentou uma onda de reações diversas – apoio de alguns e críticas de outros. Determinada, a ex-babá seguiu motivada pelo desejo de conquistar uma vida autêntica e financeiramente estável. E ganhou o apoio do marido.

“Eu sabia que haveria julgamentos, mas decidi me colocar em primeiro lugar. Essa nova carreira me faz feliz e me dá liberdade”, explica. “Meu marido é meu maior incentivador, tanto que ele me grava e participa de algumas cenas também. Hoje não temos medo de rótulos e discriminação. Sabemos da nossa essência e estamos construindo nossa vida juntos, de forma autêntica”.

Hoje, com uma audiência fiel e em constante crescimento, Tuani compartilha sua rotina como criadora de conteúdo, abordando os desafios e os mitos do mercado adulto. Inspirando outras pessoas a buscarem seus próprios sonhos e enfrentarem preconceitos, ela diz que nenhuma mulher deve se apegar a julgamentos.

“Quero que as pessoas entendam que a verdadeira felicidade vem de escolhas autênticas, independentemente das opiniões alheias. Não tem nada mais satisfatório do que ter mais qualidade de vida ao lado das pessoas que amamos, além disso, me sinto muito mais valorizada do que antes, me orgulho de toda minha trajetória como babá, mas se eu soubesse que ser criadora de conteúdo fosse me proporcionar tantas conquistas pessoais, eu teria começado antes”.