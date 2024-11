Luciano Bramusse ensina como ter um cabelo forte e saudável: Dicas Infalíveis

Luciano Bramusse, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência em Portugal, possui um salão de beleza renomado no país e uma carreira marcada por várias premiações. Conhecido por seu conhecimento em cuidados capilares, ele compartilha dicas eficazes para quem deseja ter um cabelo forte e saudável. Descubra como evitar a queda, reduzir os danos e aumentar o brilho dos fios com práticas simples e poderosas.

1. Use Produtos de Qualidade para Cabelos Saudáveis

Para Luciano, a base de um cabelo forte está no uso de produtos de qualidade. Ele recomenda shampoos e condicionadores com tecnologia de bloqueio de danos, que ajudam a proteger a estrutura dos fios e evitam a quebra. Esse cuidado é essencial para manter o cabelo resistente e pronto para qualquer penteado.

2. Seja Delicado ao Pentear o Cabelo

Luciano ressalta a importância de pentear o cabelo com cuidado. "Evite puxar os fios com força", diz ele. Em vez disso, recomenda o uso de um pente de dentes largos e movimentos suaves, de baixo para cima. Isso reduz o risco de quebras e mantém a integridade dos fios. E não se preocupe se notar alguns fios na escova – é normal perder entre 50 e 100 fios de cabelo por dia.

3. Evite o Uso Excessivo de Calor nos Fios

"O calor é um dos maiores inimigos do cabelo saudável", explica Bramusse. O uso excessivo de ferramentas térmicas causa microfendas que enfraquecem a estrutura dos fios. Luciano recomenda fazer pausas no uso de calor e deixar o cabelo secar ao ar livre sempre que possível. Se o uso do secador ou alisador for indispensável, ele sugere secar ao ar até 80% antes de aplicar calor e passar rapidamente pelas mechas para reduzir os danos

4. Cabelos Coloridos Exigem Cuidados Específicos

Para cabelos tingidos, Luciano sugere o uso de shampoos específicos que protejam a camada lipídica dos fios, essencial para a retenção da cor e para evitar o ressecamento. Ele reforça que usar um sistema completo de shampoo e condicionador para cabelos tingidos é fundamental para manter a hidratação na medida certa e preservar a saúde e a beleza dos fios.

5. Use Shampoo Purificante para Limpar os Resíduos de Produtos

O acúmulo de produtos de styling pode deixar o cabelo pesado e sem brilho. Luciano recomenda o uso de um shampoo purificante de vez em quando para remover esses resíduos e devolver leveza aos fios.

