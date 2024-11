De Pernambuco para o Brasil: Odoguiinha anunciaturnê pelo Rio

Com quase dois milhões de acessos em seu último single, Odoguiinha revelou seu novo lançamento e turnê pelo Rio





Natural de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, o cantor Odoguiinha, tem sido uma das principais promessas da música pernambucana. O cantor anunciou em suas redes sociais o lançamento de seu novo single, “Gosto Gostoso”, previsto para o dia 14 de novembro. A nova faixa busca capturar a essência do amor e da cultura musical brasileira e será reunida de um visualizador nas principais plataformas digitais.





Com quase 2 milhões de acessos com seu sucesso anterior, “Muero Por Tenerte”, se prepara também para uma turnê que passa por grandes capitais como Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Os cariocas já podem se preparar para uma série de apresentações marcadas para março e abril de 2025, com shows em Macaé e Rio das Ostras.





Influenciado por ícones da música nordestina, como Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro, Odoguiinha promete um repertório vibrante, repleto de ritmos contagiantes. Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, o jovem artista busca expandir seu público, oferecendo um espetáculo espetacular e interativo.





Além de suas músicas, Odoguiinha se destaca pela conexão especial que estabelece com seu público, criando uma experiência única em seus shows. As expectativas em torno de “Gosto Gostoso” e da turnê no Rio de Janeiro são elevadas, solidificando ainda mais sua trajetória na cena musical contemporânea do Brasil. Com seu carisma e energia, ele promete conquistar novos fãs e reafirmar seu espaço no cenário nacional.





