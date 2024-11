De Beyoncé a Adele: famosos se dedicam ao cuidado vocal diário; entenda

Famosos como Beyoncé, Demi Lovato, Bruno Mars, Freddie Mercury, Adele, Anitta, Ludmilla, entre outros, já vieram a público diversas vezes para falar da importância da fonoaudiologia diante de sua carreira, pensando nisso, convidamos a Dra Flávia Puccini para contar os bastidores de todos esses tratamentos vocais.



A voz é o instrumento mais poderoso dos artistas, e, sem dúvida, um dos segredos mais guardados do sucesso de muitos ícones da música e do teatro está na fonoaudiologia. A renomada fonoaudióloga Dra. Flávia Puccini revela como sua especialização transforma carreiras e ajuda a manter a saúde vocal de estrelas brilhantes.

"A fonoaudiologia ajuda a melhorar a qualidade, resistência e projeção da voz, o que é essencial para cantores e atores que dependem dela como instrumento de trabalho", afirma Flávia. De Beyoncé a Demi Lovato, muitos cantores famosos recorreram a fonoaudiólogos para aprimorar sua técnica vocal e evitar lesões. Ninguém quer perder a voz em pleno show!

A Importância da Fonoaudiologia nas Carreiras dos Famosos

Com ferramentas comprovadas e um conjunto de técnicas, Flávia ensina artistas a dominar a arte da performance vocal. "Entre as técnicas estão o treinamento de respiração diafragmática e exercícios de ressonância", explica. Adele, famosa por suas notas altas e emotivas, também construiu sua carreira em parte graças ao trabalho contínuo com especialistas da voz.

Dra. Flávia revela que problemas como nódulos e tensão muscular excessiva estão entre os mais comuns entre artistas. "A intervenção fonoaudiológica ajuda na prevenção e na recuperação, educando o artista sobre cuidados essenciais. É por isso que as vozes de Ed Sheeran e Ella Henderson são tão icônicas e duradouras!", destaca.

Preparação Vocal: O Segredo das Grandes Performances

Uma boa preparação vocal pode fazer a diferença entre uma apresentação memorável e uma performance cheia de obstáculos. "Um cantor que faz o aquecimento correto consegue atingir notas com facilidade e sem esforço", ressalta Flávia. Lembre-se de como o famoso Freddie Mercury exibia uma presença de palco impressionante, muito devido ao seu treinamento vocal rigoroso!

Dra. Flávia compartilha dicas preciosas: "Os exercícios como vibração de lábios e sons de 'mmmm' são ótimos para o aquecimento, enquanto a respiração profunda é essencial para o resfriamento após uma performance". Seguindo essas orientações, artistas como Tina Turner conseguiram manter suas vozes potentes mesmo em turnês extensivas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Puccini (@flaviapuccini)

Cuidados com a Voz Desde a Infância

A Dra. Flávia também enfatiza a importância do cuidado precoce da voz. Uma história inspiradora é a de Bella, filha da cantora Deia Cypri e do cantor Edson. Desde pequena, Bella recebe atenção especializada que faz toda a diferença no desenvolvimento saudável da comunicação: "Os resultados são incríveis! A cada etapa, vemos como esse cuidado transforma vidas".

Um Estilo de Vida a Favor da Voz

Flávia explica que a alimentação e o estilo de vida impactam diretamente a saúde vocal: "Bebidas frias e alimentos ácidos podem irritar a garganta, enquanto a hidratação é crucial". Lady Gaga e Mariah Carey são exemplos de cantoras que, além de suas incríveis performances, também adotam rotinas rigorosas para preservar suas vozes.

Os segredos por trás da voz encantadora de tantas estrelas estão em boas mãos. A Dra. Flávia Puccini segue transformando a carreira de muitos artistas, garantindo que a música continue a ecoar com qualidade e emoção. Não deixe de cuidar da sua voz, porque, como disse sabiamente a fonoaudióloga, "o cuidado começa desde a infância e os resultados são arrebatadores!"