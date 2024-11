Treinamento em prol dos empresários promete transforma o mercado brasileiro

Com o ousado lema “Pare de ser refém de gente que você paga”, o empresário autor de best-sellers Marcos Freitas lança o Novo SuperDesafio Empresarial (SDE), um treinamento 100% gratuito, que reunirá donos, gestores e colaboradores em uma imersão única na qual todos aprenderão juntos como alinhar esforços e objetivos para atingir resultados e superar as metas. Promovida pela empresa de consultoria e treinamento Seja AP, a ação terá transmissão online e será realizada nos dias 18, 19 e 20 de novembro, das 7h às 9h.

“Chega de chefes que carregam a empresa nas costas, enquanto a equipe só cumpre o básico. É hora de alinhar todos no mesmo propósito e fazer de 2025 o ano da virada”, afirma Marcos Freitas, fundador da Seja AP. “Queremos mostrar que somente com o engajamento de todos é possível estabelecermos uma cultura de alta performance para alavancar os negócios, independentemente do tamanho da empresa.”

Mas o que torna esse evento tão inédito? Diferente de qualquer outro treinamento, o SuperDesafio não é voltado apenas para empresários. Desta vez, toda a equipe – do dono ao colaborador – estará envolvida em um processo intensivo de aprendizado e alinhamento para atingir seus objetivos estratégicos em 2025. E o melhor: tudo será transmitido ao vivo, via plataforma Zoom, permitindo que empresas de todo o Brasil participem sem sair do escritório.

O evento acontecerá de 18 a 20 de novembro, das 7h às 9h da manhã. Marcos Freitas promete entregar estratégias práticas que ele utilizou ao longo de sua carreira para transformar equipes desmotivadas em times de alta performance. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas.

“Se você está cansado de ver sua equipe apenas ´cumprindo tarefas´ e não está conseguindo atingir todo o seu potencial, o problema pode estar no desalinhamento das equipes. De maneira prática, vamos ensinar como criar uma cultura de engajamento na qual cada colaborador entenderá sua importância no processo, contribuindo para o crescimento real da empresa”, explica Marcos Freitas

Inscreva-se aqui:

https://superdesafioempresarial.com.br/sde-rd-campaign/