Sam Bechara lança seu segundo single "Crush?" um mês após estreia na música

Sucesso no público teen com mais de 9 milhões de seguidores ao total nas redes sociais, a influenciadora Sam Bechara vai lançar seu segundo single ‘Crush?’ nesta sexta (15), um mês após fazer sua estreia na música com ‘Olha o Que Eu Achei’, que atingiu mais de 280 mil visualizações apenas no Youtube. No novo som, Sam diz que optou por uma letra mais romântica.

“Enquanto a primeira era uma música de autoestima e autoafirmação, essa já é romântica, ela se trata daquele típico crush que temos em alguém na fase da escola, sabe? Sobre aquela paixão adolescente, um crush na escola, como é gostar de alguém e passar o dia sonhando com a pessoa”, conta.

Assim como a primeira, ‘Crush?’ é uma música pop com batidas eletrônicas e terá videoclipe. Por isso, a influenciadora não esconde a expectativa para mais um sucesso no lançamento: “Apesar das semelhanças no estilo, a proposta da música é diferente da primeira, mas acho que vão gostar bastante, a batida e a letra são bem legais, gruda muito na cabeça. O clipe também está demais, tem dança e ainda uma surpresa no final”.

Por fim, a artista de 27 anos diz que essa é sua última música do ano e deixa os planos em aberto para 2025: “Essa é minha última música do ano, vamos ver se ano que vem componho e gravo o clipe de outras. Amei fazer isso”.